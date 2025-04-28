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В КНДР заявили, что будут поддерживать дело армии и народа России - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:59 28.04.2025 (обновлено: 02:31 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kndr-2013746656.html
В КНДР заявили, что будут поддерживать дело армии и народа России
В КНДР заявили, что будут поддерживать дело армии и народа России - РИА Новости, 28.04.2025
В КНДР заявили, что будут поддерживать дело армии и народа России
КНДР будет поддерживать дело армии и народа России, оставаться преданной действиям в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:59:00+03:00
2025-04-28T02:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
пхеньян
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. КНДР будет поддерживать дело армии и народа России, оставаться преданной действиям в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и РФ, передает Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По поручению ЦК ТПК и правительства, КНДР заверяет, что и впредь будет неизменно и полностью поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора КНДР и РФ", - говорится в сообщении ЦТАК со ссылкой на документ. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
https://ria.ru/20250428/avantyura-2013746093.html
https://ria.ru/20250426/mid-2013612790.html
россия
курская область
пхеньян
кндр (северная корея)
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россия, курская область, пхеньян, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
В КНДР заявили, что будут поддерживать дело армии и народа России

ЦТАК: КНДР останется преданной делу армии и народа России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Ким Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. КНДР будет поддерживать дело армии и народа России, оставаться преданной действиям в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и РФ, передает Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"По поручению ЦК ТПК и правительства, КНДР заверяет, что и впредь будет неизменно и полностью поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора КНДР и РФ", - говорится в сообщении ЦТАК со ссылкой на документ.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
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