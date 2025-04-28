https://ria.ru/20250428/kndr-2013743514.html
В Пхеньяне высоко оценили героизм подразделений КНДР в Курской области
В Пхеньяне высоко оценили героизм подразделений КНДР в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
В Пхеньяне высоко оценили героизм подразделений КНДР в Курской области
Центральная военная комиссия (ЦВК) Трудовой партии высоко оценила героизм боевых подразделений вооруженных сил КНДР, проявленный в операции в Курской области... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:07:00+03:00
2025-04-28T01:07:00+03:00
2025-04-28T01:35:00+03:00
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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Центральная военная комиссия (ЦВК) Трудовой партии высоко оценила героизм боевых подразделений вооруженных сил КНДР, проявленный в операции в Курской области РФ, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отдельно отметил боевой дух военных, которые сражались за справедливость, говорится в письменном заявлении, направленном в воскресенье в партийную газету республики "Нодон синмун".Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России."Операция по освобождению Курской области, направленная на отражение авантюрного вооруженного нападения украинских властей на РФ, завершилась победой", - приводит газета заявление ЦВК.В заявлении отмечается, что КНДР гордится наличием у страны таких военнослужащих."Боевые подразделения наших вооруженных сил, направленные по приказу главы государства для участия в операции по освобождению Курской области, проявили высокий боевой дух и выдающиеся военные качества, продемонстрировали массовый героизм, беспримерную храбрость и самоотверженность, уничтожили украинские неонацистские силы и внесли значительный вклад в освобождение территории Российской Федерации", - пишет комиссия.В сообщении газеты особым красным цветом выделены процитированные слова Ким Чен Ына о северокорейских военных."Те, кто сражался за справедливость, - все герои и представители чести Родины... Боевой дух и героизм воинов, прославивших честь сильного победителя, будут вечно светить на пьедестале чести для будущих поколений", - заявил Ким Чен Ын.Лидер КНДР также сообщил, что в Пхеньяне вскоре будет возведен монумент боевой славы, а перед надгробиями павших военных будут возложены "цветы вечной памяти" от страны и ее народа."Родина должна вечно чтить души тех, кто защищал ее великую честь, и принять важные государственные меры для особого уважения и заботы о семьях храбрецов-участников боевых действий", - подчеркнул Ким Чен Ын.Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
https://ria.ru/20250424/kndr-2013113135.html
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пхеньян, курская область, россия, ким чен ын, в мире
Специальная военная операция на Украине, Пхеньян, Курская область, Россия, Ким Чен Ын, В мире
В Пхеньяне высоко оценили героизм подразделений КНДР в Курской области
Нодон Синмун: военная комиссия оценила героизм подразделений КНДР под Курском
СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Центральная военная комиссия (ЦВК) Трудовой партии высоко оценила героизм боевых подразделений вооруженных сил КНДР, проявленный в операции в Курской области РФ, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отдельно отметил боевой дух военных, которые сражались за справедливость, говорится в письменном заявлении, направленном в воскресенье в партийную газету республики "Нодон синмун".
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов
26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину
особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ
в Курской области
. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России.
"Операция по освобождению Курской области, направленная на отражение авантюрного вооруженного нападения украинских властей на РФ, завершилась победой", - приводит газета заявление ЦВК.
В заявлении отмечается, что КНДР гордится наличием у страны таких военнослужащих.
"Боевые подразделения наших вооруженных сил, направленные по приказу главы государства для участия в операции по освобождению Курской области, проявили высокий боевой дух и выдающиеся военные качества, продемонстрировали массовый героизм, беспримерную храбрость и самоотверженность, уничтожили украинские неонацистские силы и внесли значительный вклад в освобождение территории Российской Федерации", - пишет комиссия.
В сообщении газеты особым красным цветом выделены процитированные слова Ким Чен Ына
о северокорейских военных.
"Те, кто сражался за справедливость, - все герои и представители чести Родины... Боевой дух и героизм воинов, прославивших честь сильного победителя, будут вечно светить на пьедестале чести для будущих поколений", - заявил Ким Чен Ын.
Лидер КНДР также сообщил, что в Пхеньяне
вскоре будет возведен монумент боевой славы, а перед надгробиями павших военных будут возложены "цветы вечной памяти" от страны и ее народа.
"Родина должна вечно чтить души тех, кто защищал ее великую честь, и принять важные государственные меры для особого уважения и заботы о семьях храбрецов-участников боевых действий", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН
и законодательством России и КНДР.