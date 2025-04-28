КНДР сообщила об отправке войск в Россию
Власти КНДР официально сообщили об отправке войск в РФ
© Getty Images / Thomas PeddleВоеннослужащие армии Северной Кореи
© Getty Images / Thomas Peddle
Военнослужащие армии Северной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 апр — РИА Новости. КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, заявила Центральная военная комиссия страны (ЦВК) в газете "Нодон Синмун".
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"Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", — указали в ведомстве.
При этом отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын расценил отправку войск как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.
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"Военные действия наших войск на территории Российской Федерации полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения", — подчеркнула ЦВК.
По данным издания, Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.
В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области