https://ria.ru/20250428/kndr-2013743112.html

КНДР сообщила об отправке войск в Россию

КНДР сообщила об отправке войск в Россию - РИА Новости, 28.04.2025

КНДР сообщила об отправке войск в Россию

КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, заявила Центральная военная комиссия страны (ЦВК) в РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T00:48:00+03:00

2025-04-28T00:48:00+03:00

2025-04-28T10:30:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

специальная военная операция на украине

курская область

ким чен ын

в мире

вооруженные силы украины

пхеньян

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СЕУЛ, 28 апр — РИА Новости. КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, заявила Центральная военная комиссия страны (ЦВК) в газете "Нодон Синмун"."Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", — указали в ведомстве.При этом отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын расценил отправку войск как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства."Военные действия наших войск на территории Российской Федерации полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения", — подчеркнула ЦВК.По данным издания, Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

https://ria.ru/20250426/obstanovka-2013415798.html

россия

кндр (северная корея)

курская область

пхеньян

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россия, кндр (северная корея), курская область, ким чен ын, в мире, вооруженные силы украины, пхеньян