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КНДР сообщила об отправке войск в Россию - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:48 28.04.2025 (обновлено: 10:30 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kndr-2013743112.html
КНДР сообщила об отправке войск в Россию
КНДР сообщила об отправке войск в Россию - РИА Новости, 28.04.2025
КНДР сообщила об отправке войск в Россию
КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, заявила Центральная военная комиссия страны (ЦВК) в РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T00:48:00+03:00
2025-04-28T10:30:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
специальная военная операция на украине
курская область
ким чен ын
в мире
вооруженные силы украины
пхеньян
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СЕУЛ, 28 апр — РИА Новости. КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, заявила Центральная военная комиссия страны (ЦВК) в газете "Нодон Синмун"."Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", — указали в ведомстве.При этом отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын расценил отправку войск как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства."Военные действия наших войск на территории Российской Федерации полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения", — подчеркнула ЦВК.По данным издания, Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
https://ria.ru/20250426/obstanovka-2013415798.html
россия
кндр (северная корея)
курская область
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россия, кндр (северная корея), курская область, ким чен ын, в мире, вооруженные силы украины, пхеньян
Россия, КНДР (Северная Корея), Специальная военная операция на Украине, Курская область, Ким Чен Ын, В мире, Вооруженные силы Украины, Пхеньян
КНДР сообщила об отправке войск в Россию

Власти КНДР официально сообщили об отправке войск в РФ

© Getty Images / Thomas PeddleВоеннослужащие армии Северной Кореи
Военнослужащие армии Северной Кореи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Getty Images / Thomas Peddle
Военнослужащие армии Северной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 апр — РИА Новости. КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, заявила Центральная военная комиссия страны (ЦВК) в газете "Нодон Синмун".
«
"Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", — указали в ведомстве.
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При этом отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын расценил отправку войск как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.
«
"Военные действия наших войск на территории Российской Федерации полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения", — подчеркнула ЦВК.
По данным издания, Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.

В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
Освобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКНДР (Северная Корея)Курская областьКим Чен ЫнВ миреВооруженные силы УкраиныПхеньян
 
 
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