https://ria.ru/20250428/kitay-2013866878.html
Лавров встретился с главой МИД Китая
Лавров встретился с главой МИД Китая - РИА Новости, 28.04.2025
Лавров встретился с главой МИД Китая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:10:00+03:00
2025-04-28T16:10:00+03:00
2025-04-28T16:45:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И. Встреча проходит на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Министры тепло приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями.
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013749335.html
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в мире, россия, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, ван и (политик), брикс, китай
В мире, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, Ван И (политик), БРИКС, Китай
Лавров встретился с главой МИД Китая
Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И в Рио-де-Жанейро