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Лавров встретился с главой МИД Китая - РИА Новости, 28.04.2025
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16:10 28.04.2025 (обновлено: 16:45 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kitay-2013866878.html
Лавров встретился с главой МИД Китая
Лавров встретился с главой МИД Китая - РИА Новости, 28.04.2025
Лавров встретился с главой МИД Китая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:10:00+03:00
2025-04-28T16:45:00+03:00
в мире
россия
рио-де-жанейро (город)
сергей лавров
ван и (политик)
брикс
китай
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И. Встреча проходит на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Министры тепло приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями.
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013749335.html
россия
рио-де-жанейро (город)
китай
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в мире, россия, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, ван и (политик), брикс, китай
В мире, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, Ван И (политик), БРИКС, Китай
Лавров встретился с главой МИД Китая

Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И в Рио-де-Жанейро

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Ван И во время встречи "на полях" СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. 28 апреля 2025
Сергей Лавров и Ван И во время встречи на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Ван И во время встречи "на полях" СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. 28 апреля 2025
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И.
Встреча проходит на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Министры тепло приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии двусторонние отношения
Вчера, 02:54
 
В миреРоссияРио-де-Жанейро (город)Сергей ЛавровВан И (политик)БРИКСКитай
 
 
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