https://ria.ru/20250428/kitay-2013765289.html

Постпред Китая при ООН назвал поведение США вокруг пошлин эгоистичным

Постпред Китая при ООН назвал поведение США вокруг пошлин эгоистичным - РИА Новости, 28.04.2025

Постпред Китая при ООН назвал поведение США вокруг пошлин эгоистичным

Поведение США в отношении таможенных пошлин очень эгоистично, оно не соответствует тому, что можно ожидать от великой державы, заявил в ходе беседы с РИА... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:08:00+03:00

2025-04-28T08:08:00+03:00

2025-04-28T08:16:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 28 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Поведение США в отношении таможенных пошлин очень эгоистично, оно не соответствует тому, что можно ожидать от великой державы, заявил в ходе беседы с РИА Новости постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй."Если они (США – ред.) хотят решить свою проблему (с торговым дефицитом – ред.), им следует занять серьезную и искреннюю позицию, а не вести себя так, будто они простудились и ожидают, что другие будут лечиться. Это нежелательный подход… Это форма экономического давления: "ты должен подчиняться, ты должен прийти ко мне на переговоры, если ты подчиняешься, у тебя есть шанс выжить, если ты этого не сделаешь, ты погибнешь". Такой образ мышления не способствует ведению глобального бизнеса. Откровенно говоря, это очень эгоистично и не совсем то поведение, которого можно ожидать от крупной державы", - сказал он.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250425/opros-2013508489.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша, оон