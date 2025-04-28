https://ria.ru/20250428/kitay-2013757610.html

Китай обвинил США в поддержке амбиций Тайваня

Китай обвинил США в поддержке амбиций Тайваня - РИА Новости, 28.04.2025

Китай обвинил США в поддержке амбиций Тайваня

Госдеп США при администрации президента Дональда Трампа усиливает поддержку политических амбиций Тайваня вопреки исторической политике "одного Китая", заявил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T05:33:00+03:00

2025-04-28T05:33:00+03:00

2025-04-28T05:33:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 28 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Госдеп США при администрации президента Дональда Трампа усиливает поддержку политических амбиций Тайваня вопреки исторической политике "одного Китая", заявил РИА Новости постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй. "Честно говоря, мы должны быть начеку в вопросах, связанных с Тайванем. Возможно, вы заметили, что с веб-сайта госдепа США была удалена ключевая фраза, которая использовалась в течение многих лет: "Мы (США – ред.) не поддерживаем независимость Тайваня"... В то же время они усилили упор на так называемое "значимое участие" Тайваня в международных организациях. Таким образом, они усилили поддержку заметности Тайваня и его политических амбиций. В то же время, похоже, что госдеп, академические институты и НПО проводят совместную кампанию по отрицанию того факта, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая", - сказал он. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20250428/poshliny-2013756674.html

https://ria.ru/20250122/tayvan-1995003273.html

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в мире, тайвань, сша, китай, дональд трамп