Китай обвинил США в поддержке амбиций Тайваня
Постпред КНР в ООН Сюй: США усиливают поддержку политических амбиций Тайваня
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ЖЕНЕВА, 28 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Госдеп США при администрации президента Дональда Трампа усиливает поддержку политических амбиций Тайваня вопреки исторической политике "одного Китая", заявил РИА Новости постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй.
"Честно говоря, мы должны быть начеку в вопросах, связанных с Тайванем. Возможно, вы заметили, что с веб-сайта госдепа США была удалена ключевая фраза, которая использовалась в течение многих лет: "Мы (США – ред.) не поддерживаем независимость Тайваня"... В то же время они усилили упор на так называемое "значимое участие" Тайваня в международных организациях. Таким образом, они усилили поддержку заметности Тайваня и его политических амбиций. В то же время, похоже, что госдеп, академические институты и НПО проводят совместную кампанию по отрицанию того факта, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая", - сказал он.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.