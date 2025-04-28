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МИД Китая прокомментировал теракт в Кашмире - РИА Новости, 28.04.2025
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12:02 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/kitaj-2013797549.html
МИД Китая прокомментировал теракт в Кашмире
МИД Китая прокомментировал теракт в Кашмире - РИА Новости, 28.04.2025
МИД Китая прокомментировал теракт в Кашмире
Китай надеется, что Индия и Пакистан на фоне теракта в Кашмире будут проявлять сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога, заявил на брифинге в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:02:00+03:00
2025-04-28T12:02:00+03:00
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ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Китай надеется, что Индия и Пакистан на фоне теракта в Кашмире будут проявлять сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости заявил, что РФ и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта в Кашмире. "Китай, будучи соседом Пакистана и Индии, надеется, что обе стороны проявят сдержанность, пойдут навстречу друг другу, надлежащим образом разрешат соответствующие разногласия путем диалога и консультаций и совместно будут поддерживать региональный мир и стабильность", - сказал Го Цзякунь, отвечая на вопрос о теракте в Кашмире. Дипломат отметил, что Китай поддерживает скорейшее проведение беспристрастного расследования. При этом Го Цзякунь не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли Китай участвовать в международном расследовании теракта. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250427/rassledovanie-2013655784.html
https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html
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в мире, китай, кашмир, индия
В мире, Китай, Кашмир, Индия
МИД Китая прокомментировал теракт в Кашмире

МИД Китая призвал Индию и Пакистан к сдержанности после теракта в Кашмире

© AP Photo / Dar YasinИндийские военные в Кашмире
Индийские военные в Кашмире - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные в Кашмире. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Китай надеется, что Индия и Пакистан на фоне теракта в Кашмире будут проявлять сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости заявил, что РФ и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта в Кашмире.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире
Вчера, 08:16
"Китай, будучи соседом Пакистана и Индии, надеется, что обе стороны проявят сдержанность, пойдут навстречу друг другу, надлежащим образом разрешат соответствующие разногласия путем диалога и консультаций и совместно будут поддерживать региональный мир и стабильность", - сказал Го Цзякунь, отвечая на вопрос о теракте в Кашмире.
Дипломат отметил, что Китай поддерживает скорейшее проведение беспристрастного расследования. При этом Го Цзякунь не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли Китай участвовать в международном расследовании теракта.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.
* Террористическая организация, запрещена в России
Сотрудники правоохранительных органов перед зданием посольства Индии в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Глава Минобороны Пакистана допустил участие России в расследовании теракта
Вчера, 08:46
 
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