https://ria.ru/20250428/kitaj-2013797549.html

МИД Китая прокомментировал теракт в Кашмире

МИД Китая прокомментировал теракт в Кашмире - РИА Новости, 28.04.2025

МИД Китая прокомментировал теракт в Кашмире

Китай надеется, что Индия и Пакистан на фоне теракта в Кашмире будут проявлять сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога, заявил на брифинге в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:02:00+03:00

2025-04-28T12:02:00+03:00

2025-04-28T12:02:00+03:00

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ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Китай надеется, что Индия и Пакистан на фоне теракта в Кашмире будут проявлять сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости заявил, что РФ и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта в Кашмире. "Китай, будучи соседом Пакистана и Индии, надеется, что обе стороны проявят сдержанность, пойдут навстречу друг другу, надлежащим образом разрешат соответствующие разногласия путем диалога и консультаций и совместно будут поддерживать региональный мир и стабильность", - сказал Го Цзякунь, отвечая на вопрос о теракте в Кашмире. Дипломат отметил, что Китай поддерживает скорейшее проведение беспристрастного расследования. При этом Го Цзякунь не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли Китай участвовать в международном расследовании теракта. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250427/rassledovanie-2013655784.html

https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, кашмир, индия