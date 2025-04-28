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В Белоруссии заявили, что Киев проигнорирует инициативу о перемирии

В Белоруссии заявили, что Киев проигнорирует инициативу о перемирии - РИА Новости, 28.04.2025

В Белоруссии заявили, что Киев проигнорирует инициативу о перемирии

Депутат, член комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Александр Шпаковский заявил РИА Новости, что Киев с высокой долей вероятности... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:27:00+03:00

2025-04-28T22:27:00+03:00

2025-04-28T22:28:00+03:00

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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Депутат, член комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Александр Шпаковский заявил РИА Новости, что Киев с высокой долей вероятности проигнорирует инициативу России о перемирии ко Дню Победы. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "Надо понимать, что с большой долей вероятности инициатива о заключении перемирия к 9 мая будет соответствующим образом проигнорирована украинской стороной", - сказал Шпаковский. Международный контекстПри этом он обратил внимание на текущий международный контекст. Депутат напомнил, что отмечается определенное сближение позиций США и Российской Федерации по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Украине, идет выработка параметров потенциального мирного соглашения. Он указал на принципиальную позицию России в данном вопросе, которая предполагает сохранение за РФ всех конституционных территорий, в том числе бывших регионов Украины, которые по результатам референдумов вошли в состав России. В этой связи Шпаковский подчеркнул, что СВО начиналась не ради расширения территории России - основными задачами специальной военной операции являются денацификация и демилитаризация Украины. "То есть необходимо исключить возможность существования в Украине националистического, агрессивно настроенного в отношении России и ее союзников режима. И исключить возможность появления у этого режима военных сил и средств массового поражения. Вот такие цели ставились перед специальной военной операцией, и они не меняются", - подчеркнул белорусский депутат. При этом он заметил, что украинский вопрос - лишь один из элементов переговорной повестки России и США, во время переговоров речь идет о более глобальных вопросах в области безопасности. Шпаковский заметил, что в этом контексте "Россия регулярно демонстрирует мировому сообществу - и украинскому народу, кстати, который сталкивается с угрозами тотальной мобилизации со стороны власти, когда мужчин фактически в насильственном порядке призывают в армию и без соответствующего обучения бросают в бой, - свою конструктивную нацеленность на достижение мира в случае учета интересов Москвы". Партия мира и партия войныОн добавил, что для России, как и всей восточнославянской цивилизации, постсоветского пространства, есть сакральные даты. Депутат пояснил, что, в частности, это - Пасха (в этот праздник РФ ранее в одностороннем порядке объявила перемирие – ред.) и День Победы 9 мая. Шпаковский обратил внимание, что в период празднования Дня Победы в России в гостях будут ряд зарубежных лидеров и "такого рода демонстрация представляется политически значимой". "Поэтому вот этот жест со стороны России направлен на укрепление, скажем так, позиции той глобальной партии мира, которая уже на сегодняшний день сложилась", - сказал белорусский депутат. Однако он заметил, что существует и партия войны, в том числе это силы и в самих США, связанные с бывшей администрацией президента и с демократической партией, а также это Европейский Союз, который заинтересован в продолжении боевых действий. Шпаковский обратил внимание, что в день встречи президента России Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве произошел теракт, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. "Это свидетельствует о том, что есть нацеленность на эскалацию, на срыв мирных переговоров", - сказал собеседник. Он добавил, что на Киев со стороны США оказывается давление по заключению мирной сделки, и настроения в Киеве таковы, что перемирие может стать "всего лишь поводом для украинских спецслужб активизировать политические убийства на территории Российской Федерации". Шпаковский добавил, что такие настроения "поддерживаются со стороны Европы, со стороны Великобритании". "Мне кажется, что путь к достижению мира достаточно сложный. Этим путем будем двигаться, но мир будет достигнут не любой ценой. Исключительно с учетом достижения целей СВО и с учетом национальных интересов Российской Федерации и ее союзников - Республики Беларусь", - сказал депутат. Он напомнил, что уже 29 апреля президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, а украинский вопрос и в целом вопросы безопасности всегда остаются в фокусе обсуждения главами государств.

https://ria.ru/20250428/peskov-2013929719.html

https://ria.ru/20250428/azarov-2013927283.html

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013915216.html

https://ria.ru/20250428/tageszeitung-2013877340.html

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россия, сша, украина, владимир путин, ярослав москалик, александр лукашенко, в мире, киев, белоруссия