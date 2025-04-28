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Киев действует хуже любых оккупантов, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/kiev-2013889320.html
Киев действует хуже любых оккупантов, заявила Захарова
Киев действует хуже любых оккупантов, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2025
Киев действует хуже любых оккупантов, заявила Захарова
Украинские власти считают новые регионы Российской Федерации якобы своей территорией, однако боевики киевского режима отметились преступлениями более зверскими, РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:26:00+03:00
2025-04-28T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
курахово
мария захарова
киев
украина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинские власти считают новые регионы Российской Федерации якобы своей территорией, однако боевики киевского режима отметились преступлениями более зверскими, чем действия любых оккупационных властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим считает территории ДНР и других новых регионов России, заявляя об этом открыто, якобы "своими", однако ведет себя с гражданским населением хуже, чем любая оккупационная администрация", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" во время представления доклада о зверствах киевского режима в городе Курахово. Она подчеркнула, что для боевиков Киева обычной практикой стали пытки и казни мирных граждан, а зверства нередко записывали на видео. "Речь идет не о единичных инцидентах, а системной практике террора против мирных жителей со стороны киевского режима", - отметила также официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20250428/bayden-2013886566.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, курахово, мария захарова, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Мария Захарова, Киев, Украина
Киев действует хуже любых оккупантов, заявила Захарова

Захарова: Киев поступает более зверскими методами, чем действия любых оккупантов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинские власти считают новые регионы Российской Федерации якобы своей территорией, однако боевики киевского режима отметились преступлениями более зверскими, чем действия любых оккупационных властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим считает территории ДНР и других новых регионов России, заявляя об этом открыто, якобы "своими", однако ведет себя с гражданским населением хуже, чем любая оккупационная администрация", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" во время представления доклада о зверствах киевского режима в городе Курахово.
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Она подчеркнула, что для боевиков Киева обычной практикой стали пытки и казни мирных граждан, а зверства нередко записывали на видео.
"Речь идет не о единичных инцидентах, а системной практике террора против мирных жителей со стороны киевского режима", - отметила также официальный представитель МИД.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаКураховоМария ЗахароваКиевУкраина
 
 
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