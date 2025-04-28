https://ria.ru/20250428/khor-2013944212.html

В посольстве России в Гааге ответили на отмену концерта хора Гнесинки

В посольстве России в Гааге ответили на отмену концерта хора Гнесинки - РИА Новости, 28.04.2025

В посольстве России в Гааге ответили на отмену концерта хора Гнесинки

Решение театра Laak в Гааге отменить концерт ансамбля "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных было принято на фоне русофобии, нагнетаемой в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:36:00+03:00

2025-04-28T22:36:00+03:00

2025-04-28T22:36:00+03:00

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ГААГА, 28 апр - РИА Новости. Решение театра Laak в Гааге отменить концерт ансамбля "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных было принято на фоне русофобии, нагнетаемой в Нидерландах, и шло в русле антироссийской политики властей страны, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Гааге. Ранее театр Laak в Гааге принял решение отменить запланированный на 27 апреля концерт "Симфония Победы" ансамбля "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных. "Это частный театр, и это было его решение, но оно шло в русле антироссийской политики властей Нидерландов. И это решение было принято на фоне русофобии, искусственно нагнетаемой в голландском обществе", - сообщили в дипмиссии. По словам представителя посольства, сам театр не скрывал, что это решение связано с политикой в отношении России. "Мы сожалеем, что люди, которые хотели насладиться выступлением профессионального коллектива - это же хор, российская академия имени Гнесиных - не смогли этого сделать. Репертуар хора состоял из песен военных лет, которые многие с удовольствием послушали бы. К сожалению, этого не случилось", - отметил он. В дипломатической миссии добавили, что проведение других российских концертов в Нидерландах пока не планируется.

https://ria.ru/20250419/rusofobiya-2012226610.html

https://ria.ru/20241227/balet-1991739405.html

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