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В посольстве России в Гааге ответили на отмену концерта хора Гнесинки - РИА Новости, 28.04.2025
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Культура
 
22:36 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/khor-2013944212.html
В посольстве России в Гааге ответили на отмену концерта хора Гнесинки
В посольстве России в Гааге ответили на отмену концерта хора Гнесинки - РИА Новости, 28.04.2025
В посольстве России в Гааге ответили на отмену концерта хора Гнесинки
Решение театра Laak в Гааге отменить концерт ансамбля "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных было принято на фоне русофобии, нагнетаемой в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:36:00+03:00
2025-04-28T22:36:00+03:00
культура
гаага
нидерланды
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ГААГА, 28 апр - РИА Новости. Решение театра Laak в Гааге отменить концерт ансамбля "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных было принято на фоне русофобии, нагнетаемой в Нидерландах, и шло в русле антироссийской политики властей страны, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Гааге. Ранее театр Laak в Гааге принял решение отменить запланированный на 27 апреля концерт "Симфония Победы" ансамбля "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных. "Это частный театр, и это было его решение, но оно шло в русле антироссийской политики властей Нидерландов. И это решение было принято на фоне русофобии, искусственно нагнетаемой в голландском обществе", - сообщили в дипмиссии. По словам представителя посольства, сам театр не скрывал, что это решение связано с политикой в отношении России. "Мы сожалеем, что люди, которые хотели насладиться выступлением профессионального коллектива - это же хор, российская академия имени Гнесиных - не смогли этого сделать. Репертуар хора состоял из песен военных лет, которые многие с удовольствием послушали бы. К сожалению, этого не случилось", - отметил он. В дипломатической миссии добавили, что проведение других российских концертов в Нидерландах пока не планируется.
https://ria.ru/20250419/rusofobiya-2012226610.html
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гаага, нидерланды, россия, российская академия музыки имени гнесиных, в мире
Культура, Гаага, Нидерланды, Россия, Российская академия музыки имени Гнесиных, В мире
В посольстве России в Гааге ответили на отмену концерта хора Гнесинки

Театр Laak в Гааге отменил концерт хора Гнесинки из-за русофобии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание посольства РФ в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 28 апр - РИА Новости. Решение театра Laak в Гааге отменить концерт ансамбля "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных было принято на фоне русофобии, нагнетаемой в Нидерландах, и шло в русле антироссийской политики властей страны, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Гааге.
Ранее театр Laak в Гааге принял решение отменить запланированный на 27 апреля концерт "Симфония Победы" ансамбля "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных.
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"Это частный театр, и это было его решение, но оно шло в русле антироссийской политики властей Нидерландов. И это решение было принято на фоне русофобии, искусственно нагнетаемой в голландском обществе", - сообщили в дипмиссии.
По словам представителя посольства, сам театр не скрывал, что это решение связано с политикой в отношении России.
"Мы сожалеем, что люди, которые хотели насладиться выступлением профессионального коллектива - это же хор, российская академия имени Гнесиных - не смогли этого сделать. Репертуар хора состоял из песен военных лет, которые многие с удовольствием послушали бы. К сожалению, этого не случилось", - отметил он.
В дипломатической миссии добавили, что проведение других российских концертов в Нидерландах пока не планируется.
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