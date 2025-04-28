В посольстве России в Гааге ответили на отмену концерта хора Гнесинки
Театр Laak в Гааге отменил концерт хора Гнесинки из-за русофобии
Вид на здание посольства РФ в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 28 апр - РИА Новости. Решение театра Laak в Гааге отменить концерт ансамбля "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных было принято на фоне русофобии, нагнетаемой в Нидерландах, и шло в русле антироссийской политики властей страны, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Гааге.
Ранее театр Laak в Гааге принял решение отменить запланированный на 27 апреля концерт "Симфония Победы" ансамбля "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных.
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"Это частный театр, и это было его решение, но оно шло в русле антироссийской политики властей Нидерландов. И это решение было принято на фоне русофобии, искусственно нагнетаемой в голландском обществе", - сообщили в дипмиссии.
По словам представителя посольства, сам театр не скрывал, что это решение связано с политикой в отношении России.
"Мы сожалеем, что люди, которые хотели насладиться выступлением профессионального коллектива - это же хор, российская академия имени Гнесиных - не смогли этого сделать. Репертуар хора состоял из песен военных лет, которые многие с удовольствием послушали бы. К сожалению, этого не случилось", - отметил он.
В дипломатической миссии добавили, что проведение других российских концертов в Нидерландах пока не планируется.
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