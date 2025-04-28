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ХДС поддержал договор о создании правительства ФРГ с социал-демократами - РИА Новости, 28.04.2025
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17:03 28.04.2025 (обновлено: 17:13 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/khds-2013879273.html
ХДС поддержал договор о создании правительства ФРГ с социал-демократами
ХДС поддержал договор о создании правительства ФРГ с социал-демократами - РИА Новости, 28.04.2025
ХДС поддержал договор о создании правительства ФРГ с социал-демократами
Христианско-демократический союз (ХДС) на малом партийном съезде большинством голосов поддержал коалиционный договор для создания правительства ФРГ с... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:03:00+03:00
2025-04-28T17:13:00+03:00
в мире
германия
михаэль кречмер
хдс/хсс
социал-демократическая партия германии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Христианско-демократический союз (ХДС) на малом партийном съезде большинством голосов поддержал коалиционный договор для создания правительства ФРГ с социал-демократами, объявил член правления ХДС Михаэль Кречмер."Перед нами стоит задача провести страну через эти непростые времена во главе надежного и стабильного правительства. Коалиционный договор закладывает основу для этого", - заявил Кречмер перед голосованием, отметив, что правление партии рекомендует малому партийному съезду поддержать это соглашение."Таким образом мы подавляющим большинством проголосовали за этот коалиционный договор", - объявил Кречмер по результатам голосования.Трансляцию вел телеканал Phoenix.В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. До этого соглашение должно быть одобрено членами или руководящими органами партий.
https://ria.ru/20250428/vadefulja-2013788600.html
https://ria.ru/20250427/germaniya-2013712243.html
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в мире, германия, михаэль кречмер, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии
В мире, Германия, Михаэль Кречмер, ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии
ХДС поддержал договор о создании правительства ФРГ с социал-демократами

ХДС поддержал коалиционный договор о создании правительства ФРГ с СДПГ

© AP Photo / Markus SchreiberШтаб-квартира партии ХДС в Берлине
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Христианско-демократический союз (ХДС) на малом партийном съезде большинством голосов поддержал коалиционный договор для создания правительства ФРГ с социал-демократами, объявил член правления ХДС Михаэль Кречмер.
"Перед нами стоит задача провести страну через эти непростые времена во главе надежного и стабильного правительства. Коалиционный договор закладывает основу для этого", - заявил Кречмер перед голосованием, отметив, что правление партии рекомендует малому партийному съезду поддержать это соглашение.
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"Таким образом мы подавляющим большинством проголосовали за этот коалиционный договор", - объявил Кречмер по результатам голосования.
Трансляцию вел телеканал Phoenix.
В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. До этого соглашение должно быть одобрено членами или руководящими органами партий.
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В миреГерманияМихаэль КречмерХДС/ХСССоциал-демократическая партия Германии
 
 
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