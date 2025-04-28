https://ria.ru/20250428/kater-2013919904.html

Увеличилось числе госпитализированных после ЧП с катером в Дагестане

Увеличилось числе госпитализированных после ЧП с катером в Дагестане - РИА Новости, 28.04.2025

Увеличилось числе госпитализированных после ЧП с катером в Дагестане

Число доставленных в больницу после ЧП с катером в Сулакском каньоне в Дагестане выросло до шести, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:22:00+03:00

2025-04-28T19:22:00+03:00

2025-04-28T19:33:00+03:00

происшествия

ярославская область

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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Число доставленных в больницу после ЧП с катером в Сулакском каньоне в Дагестане выросло до шести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. Ранее в минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что погибла девушка – жительница Ярославской области, ещё четыре человека пострадали."Шесть пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта", – сообщили в пресс-службе министерства.

https://ria.ru/20250428/dagestan-2013919566.html

ярославская область

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославская область