https://ria.ru/20250428/kater-2013919904.html
Увеличилось числе госпитализированных после ЧП с катером в Дагестане
Увеличилось числе госпитализированных после ЧП с катером в Дагестане - РИА Новости, 28.04.2025
Увеличилось числе госпитализированных после ЧП с катером в Дагестане
Число доставленных в больницу после ЧП с катером в Сулакском каньоне в Дагестане выросло до шести, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:22:00+03:00
2025-04-28T19:22:00+03:00
2025-04-28T19:33:00+03:00
происшествия
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013921351_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_f8b5f7d4eea81a290178e5f63f4c8722.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Число доставленных в больницу после ЧП с катером в Сулакском каньоне в Дагестане выросло до шести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. Ранее в минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что погибла девушка – жительница Ярославской области, ещё четыре человека пострадали."Шесть пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта", – сообщили в пресс-службе министерства.
https://ria.ru/20250428/dagestan-2013919566.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013921351_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_bc3ba240248a417f585a4092d24b4837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область
Происшествия, Ярославская область
Увеличилось числе госпитализированных после ЧП с катером в Дагестане
Минздрав Дагестана: число госпитализированных после ЧП с катером возросло до 6