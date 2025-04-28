https://ria.ru/20250428/karshering-2013928471.html
Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области
Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области - РИА Новости, 28.04.2025
Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области
Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:07:00+03:00
2025-04-28T20:07:00+03:00
2025-04-28T20:07:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня, 28 апреля, на Советской площади в Ярославле был дан старт работе сервиса каршеринга в регионе", - говорится в сообщении. Участие в мероприятии принял губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он поблагодарил представительство Ярославской области в Москве за организацию переговоров с компанией "Делимобиль". "Такой партнер в сфере каршеринга – большой плюс и для жителей, и для туристов, это прорыв в логистике и транспортной доступности. Пока сервис доступен в Ярославле, далее будет расширен и на другие территории. Каршеринг открывает новые возможности, поэтому наша задача – сделать так, чтобы весь регион входил в зону действия данного сервиса", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, пользователи могут совершать поездки по Ярославлю и области, а также по другим городам и регионам присутствия сервиса, включая Москву, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. "Ярославль стал для нас пятнадцатым крупным городом, в котором каршеринг уверенно войдет в транспортную систему региона и повысит мобильность пользователей. Компания отмечает большой потенциал для масштабирования сервиса, так как экономика и социальная сфера региона активно развиваются", - цитирует пресс-служба областного правительства генерального директора компании "Делимобиль" Елену Бехтину. Как сообщил региональный директор компании "Делимобиль" Сергей Золотарев, для регистрации нового пользователя в мобильном приложении "Делимобиль" требуются водительское удостоверение, паспорт, банковская карта. Регистрация проходит максимально быстро, до пяти минут, отметил Золотарев. "Чтобы забронировать машину, нужно выбрать интересующий тариф с оплатой по минутам, по часам, по дням. Также можно выбрать интересующий класс автомобиля", - цитирует Золотарева пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20250419/razvitie-2012297158.html
https://ria.ru/20250418/proizvodstva-2012111010.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославская область, михаил евраев, ярославль, каршеринг
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль, каршеринг
Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области
Крупнейший сервис каршеринга "Делимобиль" начал работу в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 28 апреля, на Советской площади в Ярославле был дан старт работе сервиса каршеринга в регионе", - говорится в сообщении.
Участие в мероприятии принял губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он поблагодарил представительство Ярославской области в Москве за организацию переговоров с компанией "Делимобиль".
"Такой партнер в сфере каршеринга – большой плюс и для жителей, и для туристов, это прорыв в логистике и транспортной доступности. Пока сервис доступен в Ярославле, далее будет расширен и на другие территории. Каршеринг открывает новые возможности, поэтому наша задача – сделать так, чтобы весь регион входил в зону действия данного сервиса", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, пользователи могут совершать поездки по Ярославлю и области, а также по другим городам и регионам присутствия сервиса, включая Москву, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.
"Ярославль стал для нас пятнадцатым крупным городом, в котором каршеринг уверенно войдет в транспортную систему региона и повысит мобильность пользователей. Компания отмечает большой потенциал для масштабирования сервиса, так как экономика и социальная сфера региона активно развиваются", - цитирует пресс-служба областного правительства генерального директора компании "Делимобиль" Елену Бехтину.
Как сообщил региональный директор компании "Делимобиль" Сергей Золотарев, для регистрации нового пользователя в мобильном приложении "Делимобиль" требуются водительское удостоверение, паспорт, банковская карта. Регистрация проходит максимально быстро, до пяти минут, отметил Золотарев. "Чтобы забронировать машину, нужно выбрать интересующий тариф с оплатой по минутам, по часам, по дням. Также можно выбрать интересующий класс автомобиля", - цитирует Золотарева пресс-служба областного правительства.