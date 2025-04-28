https://ria.ru/20250428/karshering-2013928471.html

Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области

Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области - РИА Новости, 28.04.2025

Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области

Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:07:00+03:00

2025-04-28T20:07:00+03:00

2025-04-28T20:07:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

ярославль

каршеринг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866389768_0:0:2561:1440_1920x0_80_0_0_91f614d53bc7e3d21c304be054af5b2a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Крупнейший сервис каршеринга начал работу в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня, 28 апреля, на Советской площади в Ярославле был дан старт работе сервиса каршеринга в регионе", - говорится в сообщении. Участие в мероприятии принял губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он поблагодарил представительство Ярославской области в Москве за организацию переговоров с компанией "Делимобиль". "Такой партнер в сфере каршеринга – большой плюс и для жителей, и для туристов, это прорыв в логистике и транспортной доступности. Пока сервис доступен в Ярославле, далее будет расширен и на другие территории. Каршеринг открывает новые возможности, поэтому наша задача – сделать так, чтобы весь регион входил в зону действия данного сервиса", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, пользователи могут совершать поездки по Ярославлю и области, а также по другим городам и регионам присутствия сервиса, включая Москву, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. "Ярославль стал для нас пятнадцатым крупным городом, в котором каршеринг уверенно войдет в транспортную систему региона и повысит мобильность пользователей. Компания отмечает большой потенциал для масштабирования сервиса, так как экономика и социальная сфера региона активно развиваются", - цитирует пресс-служба областного правительства генерального директора компании "Делимобиль" Елену Бехтину. Как сообщил региональный директор компании "Делимобиль" Сергей Золотарев, для регистрации нового пользователя в мобильном приложении "Делимобиль" требуются водительское удостоверение, паспорт, банковская карта. Регистрация проходит максимально быстро, до пяти минут, отметил Золотарев. "Чтобы забронировать машину, нужно выбрать интересующий тариф с оплатой по минутам, по часам, по дням. Также можно выбрать интересующий класс автомобиля", - цитирует Золотарева пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20250419/razvitie-2012297158.html

https://ria.ru/20250418/proizvodstva-2012111010.html

ярославская область

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил евраев, ярославль, каршеринг