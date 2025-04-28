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Трюдо исчез из публичного поля перед выборами в Канаде, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2025
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15:08 28.04.2025 (обновлено: 15:10 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kanada-2013847601.html
Трюдо исчез из публичного поля перед выборами в Канаде, пишут СМИ
Трюдо исчез из публичного поля перед выборами в Канаде, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2025
Трюдо исчез из публичного поля перед выборами в Канаде, пишут СМИ
Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ушел в отставку в марте, исчез из публичного поля в ходе предвыборной кампании в Канаде, чему осталась... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:08:00+03:00
2025-04-28T15:10:00+03:00
в мире
канада
джастин трюдо
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ушел в отставку в марте, исчез из публичного поля в ходе предвыборной кампании в Канаде, чему осталась довольна его Либеральная партия, сообщает издание Politico. "Бывший премьер-министр пропал с радаров в ходе кампании вплоть до дня выборов, что стало облегчением для кандидатов Либеральной партии", - пишет издание. По его данным, за всю кампанию Трюдо сделал лишь одно публичное появление в качестве политика, чтобы помочь бывшему заместителю главы своего офиса в предвыборной гонке в ее избирательном округе. Марк Карни стал премьер-министром Канады 14 марта после отставки Джастина Трюдо, и уже через неделю объявил о досрочных парламентских выборах, которые проходят 28 апреля. Лидер победившей партии займет пост премьер-министра Канады.
https://ria.ru/20250425/kanada-2013509713.html
https://ria.ru/20250311/tryudo-2004275055.html
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в мире, канада, джастин трюдо, марк карни
В мире, Канада, Джастин Трюдо, Марк Карни
Трюдо исчез из публичного поля перед выборами в Канаде, пишут СМИ

Politico: бывший премьер Канады Трюдо пропал в ходе предвыборной кампании

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк Джастин Трюдо
 Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ушел в отставку в марте, исчез из публичного поля в ходе предвыборной кампании в Канаде, чему осталась довольна его Либеральная партия, сообщает издание Politico.
«
"Бывший премьер-министр пропал с радаров в ходе кампании вплоть до дня выборов, что стало облегчением для кандидатов Либеральной партии", - пишет издание.
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По его данным, за всю кампанию Трюдо сделал лишь одно публичное появление в качестве политика, чтобы помочь бывшему заместителю главы своего офиса в предвыборной гонке в ее избирательном округе.
Марк Карни стал премьер-министром Канады 14 марта после отставки Джастина Трюдо, и уже через неделю объявил о досрочных парламентских выборах, которые проходят 28 апреля. Лидер победившей партии займет пост премьер-министра Канады.
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трюдо совершил странный поступок после своей отставки
11 марта, 11:38
 
В миреКанадаДжастин ТрюдоМарк Карни
 
 
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