https://ria.ru/20250428/kanada-2013847601.html

Трюдо исчез из публичного поля перед выборами в Канаде, пишут СМИ

Трюдо исчез из публичного поля перед выборами в Канаде, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2025

Трюдо исчез из публичного поля перед выборами в Канаде, пишут СМИ

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ушел в отставку в марте, исчез из публичного поля в ходе предвыборной кампании в Канаде, чему осталась... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:08:00+03:00

2025-04-28T15:08:00+03:00

2025-04-28T15:10:00+03:00

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джастин трюдо

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ушел в отставку в марте, исчез из публичного поля в ходе предвыборной кампании в Канаде, чему осталась довольна его Либеральная партия, сообщает издание Politico. "Бывший премьер-министр пропал с радаров в ходе кампании вплоть до дня выборов, что стало облегчением для кандидатов Либеральной партии", - пишет издание. По его данным, за всю кампанию Трюдо сделал лишь одно публичное появление в качестве политика, чтобы помочь бывшему заместителю главы своего офиса в предвыборной гонке в ее избирательном округе. Марк Карни стал премьер-министром Канады 14 марта после отставки Джастина Трюдо, и уже через неделю объявил о досрочных парламентских выборах, которые проходят 28 апреля. Лидер победившей партии займет пост премьер-министра Канады.

https://ria.ru/20250425/kanada-2013509713.html

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в мире, канада, джастин трюдо, марк карни