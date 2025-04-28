https://ria.ru/20250428/kamenka-2013817497.html

Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки

Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки - РИА Новости, 28.04.2025

Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки

Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:32:00+03:00

2025-04-28T13:32:00+03:00

2025-04-28T14:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

виталий ганчев

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МОСКВА,28 апр – РИА Новости. Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев РИА Новости.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Каменка в Харьковской области."Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления", - сообщил РИА Новости Ганчев.

https://ria.ru/20250427/mo-2013674348.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

виталий ганчев