https://ria.ru/20250428/kamenka-2013817497.html
Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки
Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки - РИА Новости, 28.04.2025
Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки
Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:32:00+03:00
2025-04-28T13:32:00+03:00
2025-04-28T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
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МОСКВА,28 апр – РИА Новости. Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев РИА Новости.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Каменка в Харьковской области."Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления", - сообщил РИА Новости Ганчев.
https://ria.ru/20250427/mo-2013674348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки
Ганчев: освобождение Каменки позволяет расширить двуреченский плацдарм