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Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 28.04.2025 (обновлено: 14:31 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kamenka-2013817497.html
Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки
Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки - РИА Новости, 28.04.2025
Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки
Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:32:00+03:00
2025-04-28T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
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МОСКВА,28 апр – РИА Новости. Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев РИА Новости.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Каменка в Харьковской области."Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления", - сообщил РИА Новости Ганчев.
https://ria.ru/20250427/mo-2013674348.html
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виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал, что дает российским военным освобождение Каменки

Ганчев: освобождение Каменки позволяет расширить двуреченский плацдарм

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области
Российская группировка Запад освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области
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МОСКВА,28 апр – РИА Новости. Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев РИА Новости.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Каменка в Харьковской области.
"Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления", - сообщил РИА Новости Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеВиталий Ганчев
 
 
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