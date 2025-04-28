https://ria.ru/20250428/kamenka-2013816118.html
Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
Российские войска освободили Каменку в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2025
Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:28:00+03:00
2025-04-28T13:28:00+03:00
2025-04-28T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Каменка Харьковской области", — указано в сводке военного ведомства.Группировка поразила формирования шести украинских бригад в районах Двуречной, Московки, Сеньково, Купянска в Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска в Донецкой Народной Республике.Противник потерял:Также российские военные уничтожили шесть складов боеприпасов."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — подчеркнули в Минобороны.Как объяснил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, освобождение Каменки позволяет расширить двуреченский плацдарм на правом берегу реки Оскол для развития дальнейшего наступления.
https://ria.ru/20250427/svo-2013378051.html
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Кадры освобождения Каменки Харьковской области
Минобороны России показало видео из Каменки Харьковской области, об освобождении которой стало известно сегодня
2025-04-28T13:28
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харьковская область, каменка, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Каменка, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)