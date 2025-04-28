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Российские войска освободили Каменку в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2025
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13:28 28.04.2025 (обновлено: 14:24 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kamenka-2013816118.html
Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
Российские войска освободили Каменку в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2025
Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:28:00+03:00
2025-04-28T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
каменка
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Каменка Харьковской области", — указано в сводке военного ведомства.Группировка поразила формирования шести украинских бригад в районах Двуречной, Московки, Сеньково, Купянска в Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска в Донецкой Народной Республике.Противник потерял:Также российские военные уничтожили шесть складов боеприпасов.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Запад&quot; продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ&quot;, — подчеркнули в Минобороны.Как объяснил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, освобождение Каменки позволяет расширить двуреченский плацдарм на правом берегу реки Оскол для развития дальнейшего наступления.
https://ria.ru/20250427/svo-2013378051.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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Кадры освобождения Каменки Харьковской области
Минобороны России показало видео из Каменки Харьковской области, об освобождении которой стало известно сегодня
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харьковская область, каменка, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Каменка, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Российские войска освободили Каменку в Харьковской области

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Каменка Харьковской области", — указано в сводке военного ведомства.
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Группировка поразила формирования шести украинских бригад в районах Двуречной, Московки, Сеньково, Купянска в Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска в Донецкой Народной Республике.
Противник потерял:
  • свыше 240 военнослужащих;
  • восемь автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии, в том числе два — производства стран НАТО;
  • станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус".
Также российские военные уничтожили шесть складов боеприпасов.
«

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — подчеркнули в Минобороны.

Как объяснил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, освобождение Каменки позволяет расширить двуреченский плацдарм на правом берегу реки Оскол для развития дальнейшего наступления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьКаменкаВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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