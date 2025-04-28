https://ria.ru/20250428/kamenka-2013816118.html

Российские войска освободили Каменку в Харьковской области

Российские войска освободили Каменку в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2025

Российские войска освободили Каменку в Харьковской области

Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:28:00+03:00

2025-04-28T13:28:00+03:00

2025-04-28T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

каменка

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013814538_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1511f67166c83c636232c757cc818695.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Каменка Харьковской области", — указано в сводке военного ведомства.Группировка поразила формирования шести украинских бригад в районах Двуречной, Московки, Сеньково, Купянска в Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска в Донецкой Народной Республике.Противник потерял:Также российские военные уничтожили шесть складов боеприпасов."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — подчеркнули в Минобороны.Как объяснил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, освобождение Каменки позволяет расширить двуреченский плацдарм на правом берегу реки Оскол для развития дальнейшего наступления.

https://ria.ru/20250427/svo-2013378051.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

каменка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры освобождения Каменки Харьковской области Минобороны России показало видео из Каменки Харьковской области, об освобождении которой стало известно сегодня 2025-04-28T13:28 true PT1M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, каменка, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)