https://ria.ru/20250428/kabmin-2013936770.html
Правительство поддержало проект о нарушении закона об авторизации на сайтах
Правительство поддержало проект о нарушении закона об авторизации на сайтах - РИА Новости, 28.04.2025
Правительство поддержало проект о нарушении закона об авторизации на сайтах
Кабмин РФ поддерживает с учётом доработки проект о штрафах для владельцев сайтов, где разрешена авторизация через зарубежный e-mail, копия отзыва кабмина есть в РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:58:00+03:00
2025-04-28T20:58:00+03:00
2025-04-28T20:58:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кабмин РФ поддерживает с учётом доработки проект о штрафах для владельцев сайтов, где разрешена авторизация через зарубежный e-mail, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, запрещающий авторизацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Согласно закону, на российских сайтах, где нужна авторизация, предполагается только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до внесения в Государственную Думу", - сказано в документе. Законопроектом предлагается Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнить статьей 13.52, предусматривающей ответственность за нарушение требований законодательства при проведении авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013072844.html
https://ria.ru/20250424/shtraf-2013077699.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Правительство поддержало проект о нарушении закона об авторизации на сайтах
Кабмин поддержал проект о штрафах за нарушение закона об авторизации на сайтах