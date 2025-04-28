https://ria.ru/20250428/istrebitel-2013947108.html
Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул
Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул - РИА Новости, 28.04.2025
Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул
Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:11:00+03:00
2025-04-28T23:11:00+03:00
2025-04-28T23:28:00+03:00
в мире
красное море
военно-морские силы сша
f/a-18e
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990723430_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_e007ef3f9afa502ddea04e04bd674a29.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море, сообщили ВМС США. "Истребитель F/A-18E находился на буксировке в ангарной палубе, когда команда потеряла контроль над истребителем. Самолет и тягач упали за борт", — говорится в заявлении ведомства.ВМС уточнили, что все члены экипажа благополучно эвакуировались. Один моряк получил незначительные травмы.Причины инцидента выясняются в ходе расследования.
https://ria.ru/20250213/uss-1999225970.html
красное море
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990723430_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_14eb70cafed0c22c3a25a9441ecd5777.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, военно-морские силы сша, f/a-18e, сша
В мире, Красное море, Военно-морские силы США, F/A-18E, США
Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул
Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул в Красном море