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Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул - РИА Новости, 28.04.2025
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23:11 28.04.2025 (обновлено: 23:28 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/istrebitel-2013947108.html
Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул
Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул - РИА Новости, 28.04.2025
Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул
Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:11:00+03:00
2025-04-28T23:28:00+03:00
в мире
красное море
военно-морские силы сша
f/a-18e
сша
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море, сообщили ВМС США. &quot;Истребитель F/A-18E находился на буксировке в ангарной палубе, когда команда потеряла контроль над истребителем. Самолет и тягач упали за борт&quot;, — говорится в заявлении ведомства.ВМС уточнили, что все члены экипажа благополучно эвакуировались. Один моряк получил незначительные травмы.Причины инцидента выясняются в ходе расследования.
https://ria.ru/20250213/uss-1999225970.html
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в мире, красное море, военно-морские силы сша, f/a-18e, сша
В мире, Красное море, Военно-морские силы США, F/A-18E, США
Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул

Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул в Красном море

© AP Photo / Darko BandicАвианосец ВМС США "Гарри Трумэн"
Авианосец ВМС США Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море, сообщили ВМС США.
«

"Истребитель F/A-18E находился на буксировке в ангарной палубе, когда команда потеряла контроль над истребителем. Самолет и тягач упали за борт", — говорится в заявлении ведомства.

ВМС уточнили, что все члены экипажа благополучно эвакуировались. Один моряк получил незначительные травмы.
Причины инцидента выясняются в ходе расследования.
Американский авианосец Гарри Трумэн в Атлантическом океане. Сентябрь 2018 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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В миреКрасное мореВоенно-морские силы СШАF/A-18EСША
 
 
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