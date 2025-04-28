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Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул

Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул - РИА Новости, 28.04.2025

Американский истребитель упал с палубы авианосца и затонул

Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:11:00+03:00

2025-04-28T23:11:00+03:00

2025-04-28T23:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море, сообщили ВМС США. "Истребитель F/A-18E находился на буксировке в ангарной палубе, когда команда потеряла контроль над истребителем. Самолет и тягач упали за борт", — говорится в заявлении ведомства.ВМС уточнили, что все члены экипажа благополучно эвакуировались. Один моряк получил незначительные травмы.Причины инцидента выясняются в ходе расследования.

https://ria.ru/20250213/uss-1999225970.html

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в мире, красное море, военно-морские силы сша, f/a-18e, сша