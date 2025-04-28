https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013938732.html

В Испании объявили чрезвычайное положение

В Испании объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 28.04.2025

В Испании объявили чрезвычайное положение

В Испании объявили чрезвычайное положение из-за массового отключения электричества, передает агентство Reuters. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:31:00+03:00

2025-04-28T21:31:00+03:00

2025-04-28T23:04:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Испании объявили чрезвычайное положение из-за массового отключения электричества, передает агентство Reuters. "Министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение в Испании после отключения электричества по всей стране", — говорится в сообщении.Как пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica, масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии. Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.

https://ria.ru/20250428/elektroset-2013916308.html

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013937997.html

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Наталья Макарова

в мире, испания, отключение электричества в европе, мадрид