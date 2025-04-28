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В Испании объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 28.04.2025
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21:31 28.04.2025 (обновлено: 23:04 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013938732.html
В Испании объявили чрезвычайное положение
В Испании объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 28.04.2025
В Испании объявили чрезвычайное положение
В Испании объявили чрезвычайное положение из-за массового отключения электричества, передает агентство Reuters. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:31:00+03:00
2025-04-28T23:04:00+03:00
в мире
испания
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Испании объявили чрезвычайное положение из-за массового отключения электричества, передает агентство Reuters. &quot;Министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение в Испании после отключения электричества по всей стране&quot;, — говорится в сообщении.Как пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica, масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии. Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.
https://ria.ru/20250428/elektroset-2013916308.html
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в мире, испания, отключение электричества в европе, мадрид
В мире, Испания, Отключение электричества в Европе, Мадрид
В Испании объявили чрезвычайное положение

Reuters: МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за блэкаута

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Испании объявили чрезвычайное положение из-за массового отключения электричества, передает агентство Reuters.
«

"Министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение в Испании после отключения электричества по всей стране", — говорится в сообщении.

Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Евросовет не нашел признаков кибератаки на электросети Испании и Португалии
Вчера, 19:04
Как пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica, масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии.
Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.
Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.
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В миреИспанияОтключение электричества в ЕвропеМадрид
 
 
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