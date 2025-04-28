В Испании объявили чрезвычайное положение
Reuters: МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за блэкаута
© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Испании объявили чрезвычайное положение из-за массового отключения электричества, передает агентство Reuters.
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"Министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение в Испании после отключения электричества по всей стране", — говорится в сообщении.
Как пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica, масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии.
Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.