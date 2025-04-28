https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013937997.html

В Испании эвакуируют тысячи человек, застрявших в поездах из-за блэкаута

В Испании эвакуируют тысячи человек, застрявших в поездах из-за блэкаута - РИА Новости, 28.04.2025

В Испании эвакуируют тысячи человек, застрявших в поездах из-за блэкаута

Национальная компания испанских железных дорог Renfe планирует в течение дня эвакуировать от 30 до 35 тысяч человек из поездов, застрявших на путях в результате РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:21:00+03:00

2025-04-28T21:21:00+03:00

2025-04-28T21:21:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Национальная компания испанских железных дорог Renfe планирует в течение дня эвакуировать от 30 до 35 тысяч человек из поездов, застрявших на путях в результате блэкаута, сообщает газета Pais. На момент отключения электричества на территории Испании курсировало 116 поездов со средней вместимостью 300 пассажиров в каждом. Министр транспорта Оскар Пуэнте подтвердил, что главный приоритет железнодорожников сейчас – это спасение и помощь пассажирам, оказавшимся в ловушке в поездах. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250428/svet-2013889717.html

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013872399.html

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в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет