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В Испании эвакуируют тысячи человек, застрявших в поездах из-за блэкаута - РИА Новости, 28.04.2025
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21:21 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013937997.html
В Испании эвакуируют тысячи человек, застрявших в поездах из-за блэкаута
В Испании эвакуируют тысячи человек, застрявших в поездах из-за блэкаута - РИА Новости, 28.04.2025
В Испании эвакуируют тысячи человек, застрявших в поездах из-за блэкаута
Национальная компания испанских железных дорог Renfe планирует в течение дня эвакуировать от 30 до 35 тысяч человек из поездов, застрявших на путях в результате РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:21:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Национальная компания испанских железных дорог Renfe планирует в течение дня эвакуировать от 30 до 35 тысяч человек из поездов, застрявших на путях в результате блэкаута, сообщает газета Pais. На момент отключения электричества на территории Испании курсировало 116 поездов со средней вместимостью 300 пассажиров в каждом. Министр транспорта Оскар Пуэнте подтвердил, что главный приоритет железнодорожников сейчас – это спасение и помощь пассажирам, оказавшимся в ловушке в поездах. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
https://ria.ru/20250428/svet-2013889717.html
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в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет
В мире, Испания, Португалия, Франция, Антониу Кошта, Евросовет
В Испании эвакуируют тысячи человек, застрявших в поездах из-за блэкаута

В Испании эвакуируют до 35 тысяч человек, застрявших в поездах из-за блэкаута

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИспания
Испания - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Национальная компания испанских железных дорог Renfe планирует в течение дня эвакуировать от 30 до 35 тысяч человек из поездов, застрявших на путях в результате блэкаута, сообщает газета Pais.
На момент отключения электричества на территории Испании курсировало 116 поездов со средней вместимостью 300 пассажиров в каждом.
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Испании назвали причину отключения электричества
Вчера, 17:27
Министр транспорта Оскар Пуэнте подтвердил, что главный приоритет железнодорожников сейчас – это спасение и помощь пассажирам, оказавшимся в ловушке в поездах.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
Испания - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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