https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013873558.html

Авария в энергосистеме в Испании затронула жителей Страны Басков

Авария в энергосистеме в Испании затронула жителей Страны Басков - РИА Новости, 28.04.2025

Авария в энергосистеме в Испании затронула жителей Страны Басков

Жители Страны Басков на юго-западе Франции на несколько минут остались без электричества из массового отключения энергии в Испании, электроснабжение было... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:45:00+03:00

2025-04-28T16:45:00+03:00

2025-04-28T16:59:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 апр – РИА Новости. Жители Страны Басков на юго-западе Франции на несколько минут остались без электричества из массового отключения энергии в Испании, электроснабжение было восстановлено, сообщил в понедельник оператор французской системы электропередачи RTE. "Во Франции домохозяйства остались без электроснабжения на несколько минут в Стране Басков. Система была восстановлена", - говорится в сообщении компании в соцсети X. Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения были зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей - компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.

https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013868889.html

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страна басков

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в мире, испания, страна басков, франция, португалия