Авария в энергосистеме в Испании затронула жителей Страны Басков
Страна Басков осталась на несколько минут без света из-за аварии в Испании
© Getty Images / VW Pics/Nano CalvoГород Сен-Жан-де-Люз во Французской Стране Басков
© Getty Images / VW Pics/Nano Calvo
Город Сен-Жан-де-Люз во Французской Стране Басков . Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 апр – РИА Новости. Жители Страны Басков на юго-западе Франции на несколько минут остались без электричества из массового отключения энергии в Испании, электроснабжение было восстановлено, сообщил в понедельник оператор французской системы электропередачи RTE.
"Во Франции домохозяйства остались без электроснабжения на несколько минут в Стране Басков. Система была восстановлена", - говорится в сообщении компании в соцсети X.
Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения были зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей - компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.