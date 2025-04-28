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Авария в энергосистеме в Испании затронула жителей Страны Басков - РИА Новости, 28.04.2025
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16:45 28.04.2025 (обновлено: 16:59 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013873558.html
Авария в энергосистеме в Испании затронула жителей Страны Басков
Авария в энергосистеме в Испании затронула жителей Страны Басков - РИА Новости, 28.04.2025
Авария в энергосистеме в Испании затронула жителей Страны Басков
Жители Страны Басков на юго-западе Франции на несколько минут остались без электричества из массового отключения энергии в Испании, электроснабжение было... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:45:00+03:00
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в мире
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ПАРИЖ, 28 апр – РИА Новости. Жители Страны Басков на юго-западе Франции на несколько минут остались без электричества из массового отключения энергии в Испании, электроснабжение было восстановлено, сообщил в понедельник оператор французской системы электропередачи RTE. "Во Франции домохозяйства остались без электроснабжения на несколько минут в Стране Басков. Система была восстановлена", - говорится в сообщении компании в соцсети X. Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения были зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей - компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.
https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html
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в мире, испания, страна басков, франция, португалия
В мире, Испания, Страна Басков, Франция, Португалия
Авария в энергосистеме в Испании затронула жителей Страны Басков

Страна Басков осталась на несколько минут без света из-за аварии в Испании

© Getty Images / VW Pics/Nano CalvoГород Сен-Жан-де-Люз во Французской Стране Басков
Город Сен-Жан-де-Люз во Французской Стране Басков - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Getty Images / VW Pics/Nano Calvo
Город Сен-Жан-де-Люз во Французской Стране Басков . Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 апр – РИА Новости. Жители Страны Басков на юго-западе Франции на несколько минут остались без электричества из массового отключения энергии в Испании, электроснабжение было восстановлено, сообщил в понедельник оператор французской системы электропередачи RTE.
"Во Франции домохозяйства остались без электроснабжения на несколько минут в Стране Басков. Система была восстановлена", - говорится в сообщении компании в соцсети X.
Масштабное отключение электричества в Западной Европе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества
Вчера, 14:30
Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения были зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Газета Pais сообщила, что правительство Испании на фоне масштабного отключения электричества по всей стране создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей - компании Red Eléctrica. Она же, в свою очередь, заявляла о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.
Прохожие на одной из улиц Барселоны - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме
Вчера, 16:16
 
В миреИспанияСтрана БасковФранцияПортугалия
 
 
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