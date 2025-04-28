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В Испании созвали экстренное заседание Совбеза из-за блэкаута - РИА Новости, 28.04.2025
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16:38 28.04.2025 (обновлено: 21:34 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013872399.html
В Испании созвали экстренное заседание Совбеза из-за блэкаута
В Испании созвали экстренное заседание Совбеза из-за блэкаута - РИА Новости, 28.04.2025
В Испании созвали экстренное заседание Совбеза из-за блэкаута
Правительство Испании в связи с масштабным отключением электричества по всей стране созвало экстренное заседание Совета национальной безопасности, сообщает... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:38:00+03:00
2025-04-28T21:34:00+03:00
в мире
испания
мадрид
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство Испании в связи с масштабным отключением электричества по всей стране созвало экстренное заседание Совета национальной безопасности, сообщает газета Mundo."Его члены, включая премьер-министра, главу Генштаба и директора Службы разведки, соберутся в ближайшее время, чтобы проанализировать возможные причины массового отключения электроэнергии", — говорится в публикации.Во многих районах Испании, включая столицу Мадрид, с 12:30 (13:30 мск) произошло масштабное отключение электричества.
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013834943.html
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в мире, испания, мадрид, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Мадрид, Отключение электричества в Европе
В Испании созвали экстренное заседание Совбеза из-за блэкаута

Правительство Испании созвало экстренное заседание Совбеза из-за блэкаута

© РИА Новости / Елена ШестернинаИспания
Испания - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Елена Шестернина
Испания. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство Испании в связи с масштабным отключением электричества по всей стране созвало экстренное заседание Совета национальной безопасности, сообщает газета Mundo.
"Его члены, включая премьер-министра, главу Генштаба и директора Службы разведки, соберутся в ближайшее время, чтобы проанализировать возможные причины массового отключения электроэнергии", — говорится в публикации.
Во многих районах Испании, включая столицу Мадрид, с 12:30 (13:30 мск) произошло масштабное отключение электричества.
Масштабное отключение электричества в Западной Европе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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В миреИспанияМадридОтключение электричества в Европе
 
 
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