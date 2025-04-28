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Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме - РИА Новости, 28.04.2025
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16:16 28.04.2025 (обновлено: 16:58 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013868889.html
Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме
Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме - РИА Новости, 28.04.2025
Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме
Больница Del Mar в Барселоне обеспечивается электроэнергией с помощью аварийных генераторов после масштабного сбоя в энергосистеме страны, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:16:00+03:00
2025-04-28T16:58:00+03:00
в мире
испания
барселона (город)
португалия
отключение электричества в европе
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МАДРИД, 28 апр - РИА Новости. Больница Del Mar в Барселоне обеспечивается электроэнергией с помощью аварийных генераторов после масштабного сбоя в энергосистеме страны, сообщили РИА Новости в администрации медучреждения. "В настоящий момент работа больницы поддерживается за счет генераторов для чрезвычайных ситуаций. На самом деле все больницы в Испании должны были перейти на эту систему обеспечения работы", - отметили в больнице. Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica сообщил о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013834943.html
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испания
барселона (город)
португалия
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в мире, испания, барселона (город), португалия, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Барселона (город), Португалия, Отключение электричества в Европе
Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме

Больницы в Барселоне перешли на генераторы из-за отключения электричества

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц Барселоны
Прохожие на одной из улиц Барселоны - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Прохожие на одной из улиц Барселоны. Архивное фото
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МАДРИД, 28 апр - РИА Новости. Больница Del Mar в Барселоне обеспечивается электроэнергией с помощью аварийных генераторов после масштабного сбоя в энергосистеме страны, сообщили РИА Новости в администрации медучреждения.
"В настоящий момент работа больницы поддерживается за счет генераторов для чрезвычайных ситуаций. На самом деле все больницы в Испании должны были перейти на эту систему обеспечения работы", - отметили в больнице.
Масштабное отключение электричества в Западной Европе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Испании остановлены поезда из-за отключения электроэнергии
Вчера, 14:32
Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica сообщил о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.
Станция метро в Мадриде во время масштабного отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества
Вчера, 14:30
 
В миреИспанияБарселона (город)ПортугалияОтключение электричества в Европе
 
 
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