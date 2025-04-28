https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013868889.html

Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме

Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме - РИА Новости, 28.04.2025

Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме

Больница Del Mar в Барселоне обеспечивается электроэнергией с помощью аварийных генераторов после масштабного сбоя в энергосистеме страны, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:16:00+03:00

2025-04-28T16:16:00+03:00

2025-04-28T16:58:00+03:00

в мире

испания

барселона (город)

португалия

отключение электричества в европе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589537804_0:307:3095:2047_1920x0_80_0_0_1341bfda1c4812ec6fd551f4c1d1f7a5.jpg

МАДРИД, 28 апр - РИА Новости. Больница Del Mar в Барселоне обеспечивается электроэнергией с помощью аварийных генераторов после масштабного сбоя в энергосистеме страны, сообщили РИА Новости в администрации медучреждения. "В настоящий момент работа больницы поддерживается за счет генераторов для чрезвычайных ситуаций. На самом деле все больницы в Испании должны были перейти на эту систему обеспечения работы", - отметили в больнице. Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica сообщил о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013834943.html

https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html

испания

барселона (город)

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, барселона (город), португалия, отключение электричества в европе