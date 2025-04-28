https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013868889.html
Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме
Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме - РИА Новости, 28.04.2025
Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме
Больница Del Mar в Барселоне обеспечивается электроэнергией с помощью аварийных генераторов после масштабного сбоя в энергосистеме страны, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:16:00+03:00
2025-04-28T16:16:00+03:00
2025-04-28T16:58:00+03:00
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МАДРИД, 28 апр - РИА Новости. Больница Del Mar в Барселоне обеспечивается электроэнергией с помощью аварийных генераторов после масштабного сбоя в энергосистеме страны, сообщили РИА Новости в администрации медучреждения. "В настоящий момент работа больницы поддерживается за счет генераторов для чрезвычайных ситуаций. На самом деле все больницы в Испании должны были перейти на эту систему обеспечения работы", - отметили в больнице. Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica сообщил о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.
https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013834943.html
https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html
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в мире, испания, барселона (город), португалия, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Барселона (город), Португалия, Отключение электричества в Европе
Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме
Больницы в Барселоне перешли на генераторы из-за отключения электричества