https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013834943.html
В Испании остановлены поезда из-за отключения электроэнергии
В Испании остановлены поезда из-за отключения электроэнергии - РИА Новости, 28.04.2025
В Испании остановлены поезда из-за отключения электроэнергии
Национальная железнодорожная компания Испании RENFE в социальной сети X сообщила, что массовое отключение электроэнергии в стране привело к остановке движения... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:32:00+03:00
2025-04-28T14:32:00+03:00
2025-04-28T16:58:00+03:00
испания
в мире
отключение электричества в европе
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МАДРИД, 28 апр — РИА Новости. Национальная железнодорожная компания Испании RENFE в социальной сети X сообщила, что массовое отключение электроэнергии в стране привело к остановке движения поездов по всей сети."В 12.30 произошло отключение электроэнергии на национальном уровне, поезда остановлены, отправления не осуществляются", — говорится в публикации.Ранее телеканал Sexta сообщил о масштабном сбое в электроснабжении. Без света остались сотни домов и предприятий в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Севилье и других городах. Кроме того, перебои затронули работу мобильных сетей, аэропорта Мадрид-Барахас и дорожное движение из-за отключения светофоров.Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Причины аварии уточняются.
https://ria.ru/20250428/elektroenergiya-2013836345.html
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РИА Новости
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Масштабное отключение электричества в Западной Европе
Масштабное отключение электричества в Западной Европе
2025-04-28T14:32
true
PT2M15S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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испания, в мире, отключение электричества в европе
Испания, В мире, Отключение электричества в Европе
В Испании остановлены поезда из-за отключения электроэнергии
По всей Испании остановлены поезда из-за отключения электроэнергии