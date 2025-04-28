https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013834943.html

В Испании остановлены поезда из-за отключения электроэнергии

В Испании остановлены поезда из-за отключения электроэнергии - РИА Новости, 28.04.2025

В Испании остановлены поезда из-за отключения электроэнергии

Национальная железнодорожная компания Испании RENFE в социальной сети X сообщила, что массовое отключение электроэнергии в стране привело к остановке движения... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:32:00+03:00

2025-04-28T14:32:00+03:00

2025-04-28T16:58:00+03:00

испания

в мире

отключение электричества в европе

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МАДРИД, 28 апр — РИА Новости. Национальная железнодорожная компания Испании RENFE в социальной сети X сообщила, что массовое отключение электроэнергии в стране привело к остановке движения поездов по всей сети."В 12.30 произошло отключение электроэнергии на национальном уровне, поезда остановлены, отправления не осуществляются", — говорится в публикации.Ранее телеканал Sexta сообщил о масштабном сбое в электроснабжении. Без света остались сотни домов и предприятий в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Севилье и других городах. Кроме того, перебои затронули работу мобильных сетей, аэропорта Мадрид-Барахас и дорожное движение из-за отключения светофоров.Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Причины аварии уточняются.

https://ria.ru/20250428/elektroenergiya-2013836345.html

испания

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Масштабное отключение электричества в Западной Европе Масштабное отключение электричества в Западной Европе 2025-04-28T14:32 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

испания, в мире, отключение электричества в европе