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Иран готов провести встречу по ядерной сделке с тремя европейскими странами - РИА Новости, 28.04.2025
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20:14 28.04.2025 (обновлено: 21:12 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/iran-2013929016.html
Иран готов провести встречу по ядерной сделке с тремя европейскими странами
Иран готов провести встречу по ядерной сделке с тремя европейскими странами - РИА Новости, 28.04.2025
Иран готов провести встречу по ядерной сделке с тремя европейскими странами
Иран предложил провести встречу в Риме 2 мая с Францией, Британией и Германией для обсуждения ядерной программы, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:14:00+03:00
2025-04-28T21:12:00+03:00
иран
в мире
франция
германия
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
аббас аракчи
рим
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Иран предложил провести встречу в Риме 2 мая с Францией, Британией и Германией для обсуждения ядерной программы, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов."Иран предложил встречу с европейскими сторонами ядерной сделки 2015 года, вероятно, в Риме в эту пятницу, если переговоры с США возобновятся", - говорится в сообщении агентства.Кроме того, в Иране предложили в случае отсутствия возможности встречи в Риме провести переговоры в Тегеране до 2 мая, указали дипломаты."Европейские и западные дипломаты сообщили, что "Евротройка" оценивает, соответствует ли их интересам встреча с Ираном сейчас или лучше подождать, как будут развиваться переговоры с Вашингтоном. Но они отмели возможность встречи в Тегеране", - говорится в материале агентства.Неназванный иранский чиновник отметил, что переговоры с США идут не очень быстро, потребуется еще время."Тегеран не сильно выступает за временную сделку из-за отсутствия доверия к американской стороне. Что, если по временной сделке мы будем выполнять наши шаги, а другая сторона - нет. Нужно, чтобы европейцы понимали, что мы хотим новой сделки и готовы принимать шаги по ограничению обогащения (урана - ред.), но необходимо время", - добавил чиновник.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на прошлой неделе заявил о готовности посетить Францию, Германию и Великобританию в свете переговоров Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250428/iran-2013787557.html
https://ria.ru/20250427/raund--2013681714.html
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иран, в мире, франция, германия, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, аббас аракчи, рим
Иран, В мире, Франция, Германия, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Аббас Аракчи, Рим
Иран готов провести встречу по ядерной сделке с тремя европейскими странами

Reuters: Иран предложил встречу по ядерной программе с евротройкой в Риме 2 мая

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Иран предложил провести встречу в Риме 2 мая с Францией, Британией и Германией для обсуждения ядерной программы, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов.
«
"Иран предложил встречу с европейскими сторонами ядерной сделки 2015 года, вероятно, в Риме в эту пятницу, если переговоры с США возобновятся", - говорится в сообщении агентства.
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Кроме того, в Иране предложили в случае отсутствия возможности встречи в Риме провести переговоры в Тегеране до 2 мая, указали дипломаты.
"Европейские и западные дипломаты сообщили, что "Евротройка" оценивает, соответствует ли их интересам встреча с Ираном сейчас или лучше подождать, как будут развиваться переговоры с Вашингтоном. Но они отмели возможность встречи в Тегеране", - говорится в материале агентства.
Неназванный иранский чиновник отметил, что переговоры с США идут не очень быстро, потребуется еще время.
«
"Тегеран не сильно выступает за временную сделку из-за отсутствия доверия к американской стороне. Что, если по временной сделке мы будем выполнять наши шаги, а другая сторона - нет. Нужно, чтобы европейцы понимали, что мы хотим новой сделки и готовы принимать шаги по ограничению обогащения (урана - ред.), но необходимо время", - добавил чиновник.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на прошлой неделе заявил о готовности посетить Францию, Германию и Великобританию в свете переговоров Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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