https://ria.ru/20250428/iran-2013914271.html

Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 65

Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 65 - РИА Новости, 28.04.2025

Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 65

Число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган выросло до 65, заявил губернатор провинции Мохаммад... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:55:00+03:00

2025-04-28T18:55:00+03:00

2025-04-28T19:06:00+03:00

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган выросло до 65, заявил губернатор провинции Мохаммад Ашури.Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность. Ранее власти и СМИ Ирана сообщали, что в результате этого происшествия погибли по меньшей мере 46 человек, не менее 1,2 тысячи пострадали."Количество погибших в результате происшествия в порту Шахида Раджаи возросло до 65 человек", - приводит слова губернатора агентство Fars.

https://ria.ru/20250428/iran-2013789213.html

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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, иран, в мире