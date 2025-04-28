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На центральной площади Тегерана появился траурный баннер - РИА Новости, 28.04.2025
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18:31 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/iran-2013907261.html
На центральной площади Тегерана появился траурный баннер
На центральной площади Тегерана появился траурный баннер - РИА Новости, 28.04.2025
На центральной площади Тегерана появился траурный баннер
Траурный баннер появился на монументальном здании, расположенном на одной из центральных площадей иранской столицы - Вали Аср, в память о жертвах и пострадавших РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:31:00+03:00
2025-04-28T18:31:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости, Марина Вялова. Траурный баннер появился на монументальном здании, расположенном на одной из центральных площадей иранской столицы - Вали Аср, в память о жертвах и пострадавших от взрыва в городе Бендер-Аббас, передает корреспондент РИА Новости. Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность. В результате по меньшей мере 46 человек погибли, не менее 1,2 тысячи пострадали. На черном фоне баннера изображена карта Ирана, стилизованная в ярких мотивах, использующихся в национальном костюме, который носят жители северного берега Персидского залива, где в том числе находится провинция Хормозган. Вся площадь Ирана на баннере залита красным с разбросанными по ней мелкими цветами, что не только символизирует произошедшую трагедию, но и напоминает распространенный мотив, украшающий нижнюю часть рукава национального костюма. В центре карты - залитые слезами глаза скорбящей женщины, лицо которой скрыто за традиционной для представительниц иранского юга красочной маской. Обычай прикрывать лицо встречается только в южной части Ирана, и, как рассказывали корреспонденту иранцы, он связан в первую очередь не с требованиями религии, а с желанием местных красавиц уберечь лицо от солнца, а также, согласно изустно передаваемой здесь легенде, - со стремлением жительниц прибрежной зоны Персидского залива повторить понравившиеся им маски венецианского карнавала, некогда привезенные заезжими купцами. Вечером накануне объявленного в стране траура по жертвам происшествия в порту имени Шахида Раджаи в Бендер-Аббасе на двух известных локациях тегеранской столицы - телевизионной башне Милад и мосту Табиат - была отключена подсветка. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.
https://ria.ru/20250428/iran-2013789213.html
https://ria.ru/20250426/vzryv-2013570691.html
иран
персидский залив
тегеран (город)
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в мире, иран, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, тегеран (город)
В мире, Иран, Персидский залив, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, Тегеран (город)
На центральной площади Тегерана появился траурный баннер

В Тегеране появился траурный баннер в память о жертвах взрыва в Бендер-Аббасе

© Фото : соцсетиТраурный баннер на площади Вали Аср в Тегеране, Иран
Траурный баннер на площади Вали Аср в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : соцсети
Траурный баннер на площади Вали Аср в Тегеране, Иран
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ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости, Марина Вялова. Траурный баннер появился на монументальном здании, расположенном на одной из центральных площадей иранской столицы - Вали Аср, в память о жертвах и пострадавших от взрыва в городе Бендер-Аббас, передает корреспондент РИА Новости.
Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность. В результате по меньшей мере 46 человек погибли, не менее 1,2 тысячи пострадали.
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Вчера, 11:19
На черном фоне баннера изображена карта Ирана, стилизованная в ярких мотивах, использующихся в национальном костюме, который носят жители северного берега Персидского залива, где в том числе находится провинция Хормозган. Вся площадь Ирана на баннере залита красным с разбросанными по ней мелкими цветами, что не только символизирует произошедшую трагедию, но и напоминает распространенный мотив, украшающий нижнюю часть рукава национального костюма.
В центре карты - залитые слезами глаза скорбящей женщины, лицо которой скрыто за традиционной для представительниц иранского юга красочной маской. Обычай прикрывать лицо встречается только в южной части Ирана, и, как рассказывали корреспонденту иранцы, он связан в первую очередь не с требованиями религии, а с желанием местных красавиц уберечь лицо от солнца, а также, согласно изустно передаваемой здесь легенде, - со стремлением жительниц прибрежной зоны Персидского залива повторить понравившиеся им маски венецианского карнавала, некогда привезенные заезжими купцами.
Вечером накануне объявленного в стране траура по жертвам происшествия в порту имени Шахида Раджаи в Бендер-Аббасе на двух известных локациях тегеранской столицы - телевизионной башне Милад и мосту Табиат - была отключена подсветка.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.
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26 апреля, 13:31
 
В миреИранПерсидский заливВзрыв в иранском порту в Бендер-АббасеТегеран (город)
 
 
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