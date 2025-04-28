https://ria.ru/20250428/iran-2013789354.html

Иран обсудит разморозку зарубежных активов на переговорах с США

Иран обсудит разморозку зарубежных активов на переговорах с США - РИА Новости, 28.04.2025

Иран обсудит разморозку зарубежных активов на переговорах с США

Иран будет обсуждать вопрос о разморозке своих зарубежных активов на переговорах с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает его... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:20:00+03:00

2025-04-28T11:20:00+03:00

2025-04-28T12:01:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Иран будет обсуждать вопрос о разморозке своих зарубежных активов на переговорах с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает его слова иранское агентство SNN.Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций."Свободный доступ к зарубежным активам Ирана является одним из предметов переговоров", - сказал Багаи.Первый раунд непрямых переговоров Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики, по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250428/iran-2013787557.html

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в мире, иран, сша, великобритания, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, аббас аракчи, стив уиткофф, дональд трамп, оман