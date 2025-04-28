Рейтинг@Mail.ru
Иран поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 28.04.2025 (обновлено: 11:59 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/iran-2013789213.html
Иран поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе
Иран поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 28.04.2025
Иран поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе
Иран выразил России благодарность за помощь в локализации пожара в портовом городе Бендер-Аббас, заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:19:00+03:00
2025-04-28T11:59:00+03:00
в мире
иран
россия
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013670914_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_604bdd8af76b927653a92d2b8be1ebdf.jpg
ТЕГЕРАН, 28 апр — РИА Новости. Иран выразил России благодарность за помощь в локализации пожара в портовом городе Бендер-Аббас, заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Мы благодарны всем странам, в том числе и России, за оказанную помощь в тушении пожара в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе", — сказал он.Минувшей ночью в Бендер-Аббас прибыла два самолета — амфибия Бе-200ЧС и Ил-76, которые направило российское МЧС. Как сообщало посольство в Тегеране, российские специалисты оперативно провели координационные совещания с иранскими коллегами, быстро вникли в обстановку, наметили план действий, разбились на группы и приступили к работе.Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Как писали местные СМИ, он был настолько сильным, что его слышали на острове Кешм в Персидском заливе, примерно в 20 километрах от Бендер-Аббаса.По словам официального представителя правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, взрыв произошел на складе с химикатами, но о его причинах судить пока сложно. При этом власти опровергли сообщения о том, что на складе хранились некие вещества, предназначавшиеся для военных нужд. Жертвами происшествия стали 46 человек, более 1240 пострадали.
https://ria.ru/20250427/putin--2013667915.html
https://ria.ru/20250427/iran-2013688620.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013670914_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_11d5c18d179de18bbcc34fdd62913791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Россия, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
Иран поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе

МИД Ирана поблагодарил Россию за помощь в локализации пожара в Бендер-Аббасе

© AP Photo / ISNA / Razieh PudatВертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / ISNA / Razieh Pudat
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 28 апр — РИА Новости. Иран выразил России благодарность за помощь в локализации пожара в портовом городе Бендер-Аббас, заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"Мы благодарны всем странам, в том числе и России, за оказанную помощь в тушении пожара в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе", — сказал он.
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве
Вчера, 10:57
Минувшей ночью в Бендер-Аббас прибыла два самолета — амфибия Бе-200ЧС и Ил-76, которые направило российское МЧС. Как сообщало посольство в Тегеране, российские специалисты оперативно провели координационные совещания с иранскими коллегами, быстро вникли в обстановку, наметили план действий, разбились на группы и приступили к работе.
Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Как писали местные СМИ, он был настолько сильным, что его слышали на острове Кешм в Персидском заливе, примерно в 20 километрах от Бендер-Аббаса.
По словам официального представителя правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, взрыв произошел на складе с химикатами, но о его причинах судить пока сложно. При этом власти опровергли сообщения о том, что на складе хранились некие вещества, предназначавшиеся для военных нужд.
Жертвами происшествия стали 46 человек, более 1240 пострадали.
Мужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Иране 28 апреля объявили днем национального траура после взрыва
Вчера, 14:51
 
В миреИранРоссияВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала