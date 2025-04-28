https://ria.ru/20250428/iran-2013789213.html

Иран поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе

Иран поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 28.04.2025

Иран поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе

Иран выразил России благодарность за помощь в локализации пожара в портовом городе Бендер-Аббас, заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:19:00+03:00

2025-04-28T11:19:00+03:00

2025-04-28T11:59:00+03:00

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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 28 апр — РИА Новости. Иран выразил России благодарность за помощь в локализации пожара в портовом городе Бендер-Аббас, заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Мы благодарны всем странам, в том числе и России, за оказанную помощь в тушении пожара в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе", — сказал он.Минувшей ночью в Бендер-Аббас прибыла два самолета — амфибия Бе-200ЧС и Ил-76, которые направило российское МЧС. Как сообщало посольство в Тегеране, российские специалисты оперативно провели координационные совещания с иранскими коллегами, быстро вникли в обстановку, наметили план действий, разбились на группы и приступили к работе.Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Как писали местные СМИ, он был настолько сильным, что его слышали на острове Кешм в Персидском заливе, примерно в 20 километрах от Бендер-Аббаса.По словам официального представителя правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, взрыв произошел на складе с химикатами, но о его причинах судить пока сложно. При этом власти опровергли сообщения о том, что на складе хранились некие вещества, предназначавшиеся для военных нужд. Жертвами происшествия стали 46 человек, более 1240 пострадали.

https://ria.ru/20250427/putin--2013667915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, иран, россия, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе