Иран поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе
МИД Ирана поблагодарил Россию за помощь в локализации пожара в Бендер-Аббасе
© AP Photo / ISNA / Razieh PudatВертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / ISNA / Razieh Pudat
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 28 апр — РИА Новости. Иран выразил России благодарность за помощь в локализации пожара в портовом городе Бендер-Аббас, заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"Мы благодарны всем странам, в том числе и России, за оказанную помощь в тушении пожара в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе", — сказал он.
Минувшей ночью в Бендер-Аббас прибыла два самолета — амфибия Бе-200ЧС и Ил-76, которые направило российское МЧС. Как сообщало посольство в Тегеране, российские специалисты оперативно провели координационные совещания с иранскими коллегами, быстро вникли в обстановку, наметили план действий, разбились на группы и приступили к работе.
Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Как писали местные СМИ, он был настолько сильным, что его слышали на острове Кешм в Персидском заливе, примерно в 20 километрах от Бендер-Аббаса.
По словам официального представителя правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, взрыв произошел на складе с химикатами, но о его причинах судить пока сложно. При этом власти опровергли сообщения о том, что на складе хранились некие вещества, предназначавшиеся для военных нужд.
Жертвами происшествия стали 46 человек, более 1240 пострадали.