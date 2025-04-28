https://ria.ru/20250428/iran-2013787557.html

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в расшатывании переговоров с США

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в расшатывании переговоров с США - РИА Новости, 28.04.2025

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в расшатывании переговоров с США

Тегеран достаточно силен, чтобы пресечь любые внешнеполитические мероприятия Израиля по расшатыванию переговоров Ирана с США, а также действия Тель-Авива,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:14:00+03:00

2025-04-28T11:14:00+03:00

2025-04-28T11:14:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

аббас аракчи

биньямин нетаньяху

дональд трамп

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/33/1508343362_0:97:5184:3013_1920x0_80_0_0_725cc4a207fca125a750e0bfd60ab372.jpg

ТЕГЕРАН, 28 апр – РИА Новости. Тегеран достаточно силен, чтобы пресечь любые внешнеполитические мероприятия Израиля по расшатыванию переговоров Ирана с США, а также действия Тель-Авива, направленные против сделки Тегерана с Вашингтоном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, на каких условиях еврейское государство согласилось бы с решением проблемы ядерной программы Ирана дипломатическим путем, заявив, что у Тегерана не должно быть возможности обогащать уран, а вся его ядерная инфраструктура должна быть демонтирована. "Фантазии Израиля о том, что он может диктовать, что Ирану делать, а что нет, настолько далеки от реальности, что вряд ли заслуживают ответа. Однако поражает то, насколько нагло Нетаньяху сейчас диктует, что президент (США Дональд) Трамп может и чего не может делать в своей дипломатии с Ираном. Удобно, что союзники Нетаньяху из обанкротившейся команды Байдена, которым не удалось достичь соглашения с Ираном, ложно выдают наши непрямые переговоры с администрацией Трампа за очередной СВПД", - написал Аракчи.Он подчеркнул, что многие иранцы больше не верят в то, что СВПД является достаточным соглашением. "Ничто из того, что скажут или сделают союзники Нетаньяху из обанкротившейся команды Байдена, не изменит эту реальность… Иран достаточно силен и уверен в своих силах, чтобы пресечь любые попытки злоумышленников из внешних игроков саботировать иранскую внешнюю политику или диктовать свой курс исламской республике. Мы можем только надеяться, что наши американские коллеги проявят такую же стойкость", - добавил Аракчи. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики, по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250307/iran-2003725365.html

https://ria.ru/20250323/delo-2006764504.html

https://ria.ru/20250413/netanjahu-2010991602.html

https://ria.ru/20250425/iran-2013400947.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, биньямин нетаньяху, дональд трамп, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана