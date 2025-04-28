Ульянов прокомментировал отсутствие интереса Запада к отправке войск КНДР
Постпред Ульянов: пропаганда Запада не имеет ничего общего с объективностью
© Фото предоставлено посольством России в Австрии Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя отсутствие интереса западных СМИ к официальным заявлениям об отправке войск КНДР в Россию, заявил в соцсети X, что западная пропаганда не имеет ничего общего с объективностью.
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не стоит питать иллюзий по поводу западной пропаганды: она не имеет ничего общего с объективностью", - прокомментировал Ульянов вопрос пользователя о том, почему западные СМИ в своем большинстве не освещают заявление Герасимова об участии военных КНДР в боевых действиях на стороне России.
Как отметил пользователь соцсети, после заявления Герасимова военные КНДР, защищающие РФ, "внезапно перестали быть интересными для самой "свободной" прессы в "свободном мире".
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.