https://ria.ru/20250428/hekmen-2013751463.html

СМИ назвали причину смерти лауреата премии "Оскар" Джина Хэкмена

СМИ назвали причину смерти лауреата премии "Оскар" Джина Хэкмена - РИА Новости, 28.04.2025

СМИ назвали причину смерти лауреата премии "Оскар" Джина Хэкмена

Причиной смерти двукратного лауреата "Оскара", американского актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем, которые тот испытывал на протяжении долгого времени, РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T03:30:00+03:00

2025-04-28T03:30:00+03:00

2025-04-28T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Причиной смерти двукратного лауреата "Оскара", американского актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем, которые тот испытывал на протяжении долгого времени, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении данные вскрытия. "Вскрытие показало наличие тяжелого атеросклеротического и гипертонического сердечно-сосудистого заболевания, установку стентов коронарных артерий и шунтирование, а также предыдущую замену аортального клапана", — говорится в материале. Актеру, как показало вскрытие, ранее был установлен бивентрикулярный электрокардиостимулятор. Кроме того, в документе упоминается наличие у Хэкмена застойной сердечной недостаточности, тяжелой хронической гипертензивной болезни с поражением почек и соответствующих болезни Альцгеймера нейродегенеративных признаков. При этом хантавируса в теле Хэкмена, несмотря на обитание в его доме переносящих вирус грызунов, обнаружено не было. Портал TMZ со ссылкой на отчет департамента здравоохранения штата Нью-Мексико ранее сообщал, что хозяйственные постройки рядом с домом Хэкмена в городе Санта-Фе, где он и его супруга Бетси Аракава были найдены мертвыми, кишели грызунами, переносящими хантавирус, а следы пребывания мышей были обнаружены даже в машинах. Ранее газета Santa Fe New Mexican сообщила, что Хэкмен скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена. В марте медицинский эксперт штата Нью-Мексико Хизес Джэрелл сообщила, что причиной смерти Хэкмена было атеросклеротическое заболевание сердца, его жена умерла из-за хантавирусного кардиопульмонального синдрома, который передается грызунами. На основании полученных данных медицинский эксперт пришла к выводу, что Хэкмен умер примерно 18 февраля. Его жена скончалась, предположительно, 11 февраля. Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум", "Достать коротышку". Актер заявил об уходе из кино в 2004 году, его последним проектом была комедия "Добро пожаловать в Лосиную бухту".

https://ria.ru/20250301/hekmen-2002394210.html

https://ria.ru/20250227/khekmen-2002047338.html

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