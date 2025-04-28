https://ria.ru/20250428/hekmen-2013751463.html
СМИ назвали причину смерти лауреата премии "Оскар" Джина Хэкмена
СМИ назвали причину смерти лауреата премии "Оскар" Джина Хэкмена - РИА Новости, 28.04.2025
СМИ назвали причину смерти лауреата премии "Оскар" Джина Хэкмена
Причиной смерти двукратного лауреата "Оскара", американского актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем, которые тот испытывал на протяжении долгого времени, РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:30:00+03:00
2025-04-28T03:30:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Причиной смерти двукратного лауреата "Оскара", американского актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем, которые тот испытывал на протяжении долгого времени, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении данные вскрытия. "Вскрытие показало наличие тяжелого атеросклеротического и гипертонического сердечно-сосудистого заболевания, установку стентов коронарных артерий и шунтирование, а также предыдущую замену аортального клапана", — говорится в материале. Актеру, как показало вскрытие, ранее был установлен бивентрикулярный электрокардиостимулятор. Кроме того, в документе упоминается наличие у Хэкмена застойной сердечной недостаточности, тяжелой хронической гипертензивной болезни с поражением почек и соответствующих болезни Альцгеймера нейродегенеративных признаков. При этом хантавируса в теле Хэкмена, несмотря на обитание в его доме переносящих вирус грызунов, обнаружено не было. Портал TMZ со ссылкой на отчет департамента здравоохранения штата Нью-Мексико ранее сообщал, что хозяйственные постройки рядом с домом Хэкмена в городе Санта-Фе, где он и его супруга Бетси Аракава были найдены мертвыми, кишели грызунами, переносящими хантавирус, а следы пребывания мышей были обнаружены даже в машинах. Ранее газета Santa Fe New Mexican сообщила, что Хэкмен скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена. В марте медицинский эксперт штата Нью-Мексико Хизес Джэрелл сообщила, что причиной смерти Хэкмена было атеросклеротическое заболевание сердца, его жена умерла из-за хантавирусного кардиопульмонального синдрома, который передается грызунами. На основании полученных данных медицинский эксперт пришла к выводу, что Хэкмен умер примерно 18 февраля. Его жена скончалась, предположительно, 11 февраля. Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум", "Достать коротышку". Актер заявил об уходе из кино в 2004 году, его последним проектом была комедия "Добро пожаловать в Лосиную бухту".
https://ria.ru/20250301/hekmen-2002394210.html
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в мире, нью-мексико, джин хэкмен, сша
В мире, Нью-Мексико, Джин Хэкмен, США
СМИ назвали причину смерти лауреата премии "Оскар" Джина Хэкмена
Fox News: причиной смерти актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Причиной смерти двукратного лауреата "Оскара", американского актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем, которые тот испытывал на протяжении долгого времени, сообщает телеканал Fox News
со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении данные вскрытия.
"Вскрытие показало наличие тяжелого атеросклеротического и гипертонического сердечно-сосудистого заболевания, установку стентов коронарных артерий и шунтирование, а также предыдущую замену аортального клапана", — говорится в материале.
Актеру, как показало вскрытие, ранее был установлен бивентрикулярный электрокардиостимулятор. Кроме того, в документе упоминается наличие у Хэкмена
застойной сердечной недостаточности, тяжелой хронической гипертензивной болезни с поражением почек и соответствующих болезни Альцгеймера нейродегенеративных признаков.
При этом хантавируса в теле Хэкмена, несмотря на обитание в его доме переносящих вирус грызунов, обнаружено не было.
Портал TMZ со ссылкой на отчет департамента здравоохранения штата Нью-Мексико
ранее сообщал, что хозяйственные постройки рядом с домом Хэкмена в городе Санта-Фе
, где он и его супруга Бетси Аракава были найдены мертвыми, кишели грызунами, переносящими хантавирус, а следы пребывания мышей были обнаружены даже в машинах.
Ранее газета Santa Fe New Mexican сообщила, что Хэкмен скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена. В марте медицинский эксперт штата Нью-Мексико Хизес Джэрелл сообщила, что причиной смерти Хэкмена было атеросклеротическое заболевание сердца, его жена умерла из-за хантавирусного кардиопульмонального синдрома, который передается грызунами. На основании полученных данных медицинский эксперт пришла к выводу, что Хэкмен умер примерно 18 февраля. Его жена скончалась, предположительно, 11 февраля.
Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум", "Достать коротышку". Актер заявил об уходе из кино в 2004 году, его последним проектом была комедия "Добро пожаловать в Лосиную бухту".