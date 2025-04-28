https://ria.ru/20250428/gruzija-2013884675.html

В Грузии начались командно-штабные учения с участием стран НАТО

В Грузии начались командно-штабные учения с участием стран НАТО - РИА Новости, 28.04.2025

В Грузии начались командно-штабные учения с участием стран НАТО

Командно-штабные учения с участием стран НАТО начались в понедельник в Грузии на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:13:00+03:00

2025-04-28T17:13:00+03:00

2025-04-28T17:13:00+03:00

в мире

грузия

италия

болгария

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152147/22/1521472251_0:0:6733:3787_1920x0_80_0_0_29596c901a22cccab8ee4f2477749e75.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Командно-штабные учения с участием стран НАТО начались в понедельник в Грузии на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси в окрестностях грузинской столицы, сообщает пресс-служба грузинского минобороны. "Учения официально открылись в Крцаниси. Заместитель министра обороны Георгий Лилуашвили, заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Заза Чхаидзе и офицер военной связи НАТО, полковник Берат Тели поздравили грузинских и иностранных военнослужащих, участвующих в учениях",- говорится в сообщении. "Учения НАТО-Грузия 2025" - это командно-штабные учения бригадного уровня с компьютерной поддержкой, целью которых является обучение многонациональных подразделений бригадного уровня под руководством грузинской стороны планированию и проведению кризисных операций, добавили в минобороны. По данным ведомства, в учениях принимают участие военнослужащие 17 стран-членов НАТО и партнеров. "В них принимают участие следующие страны: Грузия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Польша, Словакия, Турция, Великобритания, США, Азербайджан, Молдавия, Армения и Тунис. В учениях принимают участие несколько международных организаций и подразделений", - сообщает минобороны. В январе посольство Италии в Грузии сообщало, что учения НАТО - Грузия пройдут с 28 апреля по 8 мая, их целью является демонстрация возможностей совместного учебно-оценочного центра НАТО-Грузия и проверка бригады, которая состоит в основном из грузинских и частично международных военнослужащих.

https://ria.ru/20250410/ucheniya-2010446380.html

https://ria.ru/20250322/mid-2006632956.html

грузия

италия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, италия, болгария, нато