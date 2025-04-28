В Грузии начались командно-штабные учения с участием стран НАТО
Минобороны: в Грузии начались командно-штабные учения с участием стран НАТО
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкФлаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия
© Sputnik / Александр Имедашвили
Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Командно-штабные учения с участием стран НАТО начались в понедельник в Грузии на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси в окрестностях грузинской столицы, сообщает пресс-служба грузинского минобороны.
"Учения официально открылись в Крцаниси. Заместитель министра обороны Георгий Лилуашвили, заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Заза Чхаидзе и офицер военной связи НАТО, полковник Берат Тели поздравили грузинских и иностранных военнослужащих, участвующих в учениях",- говорится в сообщении.
"Учения НАТО-Грузия 2025" - это командно-штабные учения бригадного уровня с компьютерной поддержкой, целью которых является обучение многонациональных подразделений бригадного уровня под руководством грузинской стороны планированию и проведению кризисных операций, добавили в минобороны.
По данным ведомства, в учениях принимают участие военнослужащие 17 стран-членов НАТО и партнеров. "В них принимают участие следующие страны: Грузия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Польша, Словакия, Турция, Великобритания, США, Азербайджан, Молдавия, Армения и Тунис. В учениях принимают участие несколько международных организаций и подразделений", - сообщает минобороны.
В январе посольство Италии в Грузии сообщало, что учения НАТО - Грузия пройдут с 28 апреля по 8 мая, их целью является демонстрация возможностей совместного учебно-оценочного центра НАТО-Грузия и проверка бригады, которая состоит в основном из грузинских и частично международных военнослужащих.