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Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам
Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам - РИА Новости, 28.04.2025
Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам
Жители Луганской Народной Республики лишили гражданства Российской Федерации за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:12:00+03:00
2025-04-28T10:12:00+03:00
2025-04-28T11:44:00+03:00
луганская народная республика
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происшествия
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики лишили гражданства Российской Федерации за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России."УФСБ России по Луганской Народной Республике реализована процедура прекращения гражданства Российской Федерации в отношении жителя города Свердловска, причастного к противоправной деятельности, создающей угрозу национальной безопасности", - сообщили в региональном главке спецслужбы.Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий ФСБ получены данные, что гражданин России публично призывал к террористической деятельности – "совершению ракетных ударов силами противника по военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданским лицам, проживающим в городах России".Возбуждено уголовное дело. "В соответствии с федеральным законодательством указанные обстоятельства стали основанием для прекращения ему гражданства Российской Федерации", - дополнили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия
Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам
Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам по городам России