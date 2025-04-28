https://ria.ru/20250428/grazhdanstvo-2013775317.html

Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам

Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам - РИА Новости, 28.04.2025

Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам

Жители Луганской Народной Республики лишили гражданства Российской Федерации за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:12:00+03:00

2025-04-28T10:12:00+03:00

2025-04-28T11:44:00+03:00

луганская народная республика

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происшествия

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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики лишили гражданства Российской Федерации за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России."УФСБ России по Луганской Народной Республике реализована процедура прекращения гражданства Российской Федерации в отношении жителя города Свердловска, причастного к противоправной деятельности, создающей угрозу национальной безопасности", - сообщили в региональном главке спецслужбы.Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий ФСБ получены данные, что гражданин России публично призывал к террористической деятельности – "совершению ракетных ударов силами противника по военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданским лицам, проживающим в городах России".Возбуждено уголовное дело. "В соответствии с федеральным законодательством указанные обстоятельства стали основанием для прекращения ему гражданства Российской Федерации", - дополнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, происшествия