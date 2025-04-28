Рейтинг@Mail.ru
Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 28.04.2025 (обновлено: 11:44 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/grazhdanstvo-2013775317.html
Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам
Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам - РИА Новости, 28.04.2025
Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам
Жители Луганской Народной Республики лишили гражданства Российской Федерации за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:12:00+03:00
2025-04-28T11:44:00+03:00
луганская народная республика
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8222b2d74b387d23544a3913f102e749.jpg
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики лишили гражданства Российской Федерации за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России."УФСБ России по Луганской Народной Республике реализована процедура прекращения гражданства Российской Федерации в отношении жителя города Свердловска, причастного к противоправной деятельности, создающей угрозу национальной безопасности", - сообщили в региональном главке спецслужбы.Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий ФСБ получены данные, что гражданин России публично призывал к террористической деятельности – "совершению ракетных ударов силами противника по военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданским лицам, проживающим в городах России".Возбуждено уголовное дело. "В соответствии с федеральным законодательством указанные обстоятельства стали основанием для прекращения ему гражданства Российской Федерации", - дополнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_719ac15298179d2492d5a4a60cca4492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия
Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам

Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам по городам России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики лишили гражданства Российской Федерации за призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России.
«
"УФСБ России по Луганской Народной Республике реализована процедура прекращения гражданства Российской Федерации в отношении жителя города Свердловска, причастного к противоправной деятельности, создающей угрозу национальной безопасности", - сообщили в региональном главке спецслужбы.
Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий ФСБ получены данные, что гражданин России публично призывал к террористической деятельности – "совершению ракетных ударов силами противника по военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданским лицам, проживающим в городах России".
Возбуждено уголовное дело. "В соответствии с федеральным законодательством указанные обстоятельства стали основанием для прекращения ему гражданства Российской Федерации", - дополнили в ведомстве.
Задержание сотрудника оборонного предприятия за шпионаж - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
12 января 2024, 10:29
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала