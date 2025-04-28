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В Госдуме оценили успехи военного союза России и КНДР - РИА Новости, 28.04.2025
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10:18 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/gosduma-2013777771.html
В Госдуме оценили успехи военного союза России и КНДР
В Госдуме оценили успехи военного союза России и КНДР - РИА Новости, 28.04.2025
В Госдуме оценили успехи военного союза России и КНДР
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что военный союз России и КНДР успешно прошел проверку боем. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:18:00+03:00
2025-04-28T10:18:00+03:00
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курская область
леонид ивлев
валерий герасимов
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оон
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что военный союз России и КНДР успешно прошел проверку боем. Ранее в понедельник Центральная военная комиссия КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. "Военный союз России и КНДР, основанный на международном праве, успешно прошел проверку боем", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан и ратифицирован в 2024 году. "Согласно статье 4 Договора, в случае вооруженного вторжения и введения военного положения одной из сторон, другая сторона обязана предоставить военную и другую помощь всеми доступными средствами в соответствии с законодательством стран и Уставом ООН. Что и произошло в ходе отражения вооруженного нападения агрессивного киевского режима на территорию России", - сказал депутат. В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20250426/mid-2013612790.html
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россия, курская область, леонид ивлев, валерий герасимов, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире
Россия, Курская область, Леонид Ивлев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, В мире
В Госдуме оценили успехи военного союза России и КНДР

Депутат Ивлев: военный союз России и КНДР успешно прошел проверку боем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что военный союз России и КНДР успешно прошел проверку боем.
Ранее в понедельник Центральная военная комиссия КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
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"Военный союз России и КНДР, основанный на международном праве, успешно прошел проверку боем", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан и ратифицирован в 2024 году.
"Согласно статье 4 Договора, в случае вооруженного вторжения и введения военного положения одной из сторон, другая сторона обязана предоставить военную и другую помощь всеми доступными средствами в соответствии с законодательством стран и Уставом ООН. Что и произошло в ходе отражения вооруженного нападения агрессивного киевского режима на территорию России", - сказал депутат.
В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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РоссияКурская областьЛеонид ИвлевВалерий ГерасимовВладимир ПутинООНВооруженные силы УкраиныГосдума РФВ мире
 
 
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