https://ria.ru/20250428/goroda-2013909932.html

Города воинской славы России: когда и за что им присвоили звание

Города воинской славы России: когда и за что им присвоили звание

Города воинской славы России: когда и за что им присвоили звание

Город воинской славы — одно из самых почетных званий в России, которое добавляется к названию населенного пункта за проявленные на их территории мужество и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:23:00+03:00

2025-04-28T19:23:00+03:00

2025-04-28T20:55:00+03:00

россия

города

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Город воинской славы — одно из самых почетных званий в России, которое добавляется к названию населенного пункта за проявленные на их территории мужество и героизм. Большая часть входящих в список городов получили его за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны. Сколько городов воинской славы существует в стране на сегодняшний день и за какие заслуги присваивается это звание — в материале РИА Новости.Города воинской славы“Город воинской славы” — почетное звание нашей страны, правовые нюансы присвоения которого регулируются Федеральным законом от 09.05.2006 г. № 68-ФЗ “О почетном звании Российской Федерации "Город воинской славы".Согласно документу, на получение звания претендуют города, на территории которых (либо в непосредственной близости от них) разворачивались ожесточенные сражения, в рамках которых были зафиксированы случаи выдающегося мужества и стойкости либо примеры массового героизма защитников Родины. Также в законе прописано, что один и тот же город может одновременно носить и звание “Город воинской славы”, и звание "Город-Герой".Все условия, которые необходимы для присвоения звания "Город воинской славы" вкупе с порядком его получения, определяются главой государства — президентом России.Впервые почетное звание "Город воинской славы" было присвоено весной 2007 года сразу трем городам — Белгороду, Курску и Орлу. На текущий момент список обладателей звания включает 47 российских городов.Список городовЗвание “Город воинской славы” за последние почти два десятка лет получили:За что им присвоили званиеС инициативой присвоения тому или иному городу указанного почетного звания могут выступать как органы местного самоуправления, так и граждане России или общественные объединения. Последние могут внести подобные предложения в органы местного самоуправления. А уже оттуда они поступают в законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, которые рассматривают указанные предложения и принимают решение обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении звания "Город воинской славы" либо отклоняют внесенные предложения.А вот основания для получения звания “Город воинской славы” могут быть самыми разными. Так, Анапа получила его в 2011 году: город был оккупирован фашистами летом 1942 года и на протяжении года оставался под контролем врага. Ее черноморский порт имел большое стратегическое значение для оборонительных и наступательных операций, поэтому немцы развернули эшелонированную систему обороны вдоль побережья. Тем не менее, в сентябре 1943 года советские войска освободили Анапу.В том же году звание “Город воинской славы” получил и Ломоносов (в годы ВОВ он носил название Ораниенбаум). В 1941 году к нему вплотную подошли немецкие войска. Защитники города, расположенного в 40 километрах к западу от Петербурга, сдаваться не собирались — он играл важную роль в обороне Ленинграда и Кронштадта. На протяжении практически 30 месяцев созданный здесь Ораниенбаумский плацдарм оставался неприступным для фашистов. Даже после того, как зимой 1943 год была прорвана блокада “северное столицы”, его удерживали вплоть до воссоединения с советскими войсками.А вот город Ельня на территории Смоленской области официально получил звание “Город воинской славы” в 2007 году. В годы Великой Отечественной войны под Ельней развернулись упорные и кровопролитные бои. Город несколько раз переходил под контроль обеих сторон. Однако осенью 1941 года советским воинам удалось ликвидировать так называемый Ельнинский выступ, который должен был обеспечить гитлеровцам преимущество при наступлении на столицу. Тот успех стал заметным сигналом будущей победы Советского Союза.Одним из первых звание “Город воинской славы” получил Орел. Город полностью оккупировали немецко-фашистские войска осенью 1941 года. Однако боевой дух местных жителей им сломить не удалось: почти два года в городе действовали около 150 партизанских отрядов и групп, сотни подрывников-диверсантов вели упорную борьбу с врагом.Стелы городов воинской славыПункт 3 статьи 2 указанного выше федерального закона гласит, что в городе, который был удостоен звания "Город воинской славы", должна быть установлена “стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания”.В каждом городе для такой стелы выбирают особое место. Так, в Архангельске 12-метровая гранитная стела установлена на набережной реки Северная Двина, в районе улицы Свободы. В Нальчике мраморный монумент располагается на территории Ореховой рощи и призвана напоминать о подвиге бойцов, оборонявших город в 1942-1943 годах. В Ржеве стела установлена на Советской площади, а жители и гости Твери могут увидеть ее на Московской площади.

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