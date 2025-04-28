Рейтинг@Mail.ru
Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 28.04.2025 (обновлено: 21:45 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/gornal-2013939032.html
Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь
Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь - РИА Новости, 28.04.2025
Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь
Российские военные в ходе освобождения последнего населённого пункта в Курской области - села Горналь - столкнулись с наёмниками из Польши, США и Турции,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:38:00+03:00
2025-04-28T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
польша
валерий герасимов
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71a210eeeb14379b93187754622a0faf.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные в ходе освобождения последнего населённого пункта в Курской области - села Горналь - столкнулись с наёмниками из Польши, США и Турции, сообщил командир 22-го мотострелкового полка с позывным "Апостол"."Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наёмники Соединённых Штатов Америки, вот этот шеврон говорит о том, что там находятся ещё турецкие наёмники", - сказал "Апостол" на видео от ВГТРК.В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250426/kadry-2013588249.html
курская область
россия
польша
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_88c7deb42989358db93e2fffaf6da6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, курская область, россия, польша, валерий герасимов, владимир путин, сша, турция, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Польша, Валерий Герасимов, Владимир Путин, США, Турция, Вооруженные силы РФ
Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь

ВС России в ходе освобождения Горналя столкнулись с наемниками из США и Турции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные в ходе освобождения последнего населённого пункта в Курской области - села Горналь - столкнулись с наёмниками из Польши, США и Турции, сообщил командир 22-го мотострелкового полка с позывным "Апостол".
"Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наёмники Соединённых Штатов Америки, вот этот шеврон говорит о том, что там находятся ещё турецкие наёмники", - сказал "Апостол" на видео от ВГТРК.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Кадры работы штурмовых групп ВС России при освобождении населенного пункта Горналь в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Появились кадры работы штурмовиков ВС России на улицах Горналя
26 апреля, 15:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияПольшаВалерий ГерасимовВладимир ПутинСШАТурцияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала