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Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь
Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь - РИА Новости, 28.04.2025
Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь
Российские военные в ходе освобождения последнего населённого пункта в Курской области - села Горналь - столкнулись с наёмниками из Польши, США и Турции,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:38:00+03:00
2025-04-28T21:38:00+03:00
2025-04-28T21:45:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные в ходе освобождения последнего населённого пункта в Курской области - села Горналь - столкнулись с наёмниками из Польши, США и Турции, сообщил командир 22-го мотострелкового полка с позывным "Апостол"."Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наёмники Соединённых Штатов Америки, вот этот шеврон говорит о том, что там находятся ещё турецкие наёмники", - сказал "Апостол" на видео от ВГТРК.В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250426/kadry-2013588249.html
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вооруженные силы украины, курская область, россия, польша, валерий герасимов, владимир путин, сша, турция, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Польша, Валерий Герасимов, Владимир Путин, США, Турция, Вооруженные силы РФ
Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь
ВС России в ходе освобождения Горналя столкнулись с наемниками из США и Турции