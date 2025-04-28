https://ria.ru/20250428/gornal-2013939032.html

Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь

Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь - РИА Новости, 28.04.2025

Командир полка "Апостол" рассказал об освобождении села Горналь

Российские военные в ходе освобождения последнего населённого пункта в Курской области - села Горналь - столкнулись с наёмниками из Польши, США и Турции,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:38:00+03:00

2025-04-28T21:38:00+03:00

2025-04-28T21:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

россия

польша

валерий герасимов

владимир путин

сша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные в ходе освобождения последнего населённого пункта в Курской области - села Горналь - столкнулись с наёмниками из Польши, США и Турции, сообщил командир 22-го мотострелкового полка с позывным "Апостол"."Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наёмники Соединённых Штатов Америки, вот этот шеврон говорит о том, что там находятся ещё турецкие наёмники", - сказал "Апостол" на видео от ВГТРК.В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250426/kadry-2013588249.html

курская область

россия

польша

сша

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вооруженные силы украины, курская область, россия, польша, валерий герасимов, владимир путин, сша, турция, вооруженные силы рф