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США депортировали онкобольного ребенка в Гондурас - РИА Новости, 28.04.2025
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04:04 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/gonduras-2013752822.html
США депортировали онкобольного ребенка в Гондурас
США депортировали онкобольного ребенка в Гондурас - РИА Новости, 28.04.2025
США депортировали онкобольного ребенка в Гондурас
Четырехлетний мальчик, страдающий от редкой формы рака, и его семилетняя сестра, оба - граждане США, были депортированы в Гондурас вместе с их матерью,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T04:04:00+03:00
2025-04-28T04:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Четырехлетний мальчик, страдающий от редкой формы рака, и его семилетняя сестра, оба - граждане США, были депортированы в Гондурас вместе с их матерью, находившейся в Штатах нелегально, сообщает правозащитная организация "Справедливость в движении" и объединение юристов из Национального иммиграционного проекта США (NIPNLG). "Скорость, жестокость и тайные методы, с которыми были депортированы эти дети, выходят за рамки разумного, и каждое должностное лицо, ответственное за это, должно быть привлечено к ответственности", – заявила адвокат Эрин Хеберт в пресс-релизе Национального иммиграционного проекта. Как отмечают правозащитные организации, при депортации мальчика лишили необходимых лекарств, а отец детей, имеющий законные основания для проживания в США, не мог повлиять на ситуацию, поскольку мать с детьми содержались под стражей без связи с внешним миром. "Справедливость в движении" и Национальный иммиграционный проект осудили действия Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые, по их мнению, явно нарушают конституционные гарантии и основные права человека. На прошлой неделе произошел аналогичный случай: мать двухлетней гражданки США была депортирована вместе с ребенком. Окружной судья по западному округу Луизианы Терри Даути назначил слушание по этому делу, отметив, что правительство США проигнорировало принцип "надлежащей правовой процедуры".
https://ria.ru/20250416/soros-2011560506.html
https://ria.ru/20250401/usa-2008662810.html
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в мире, сша, гондурас
В мире, США, Гондурас
США депортировали онкобольного ребенка в Гондурас

В Гондурас из США депортировали четырехлетнего мальчика и его семилетнюю сестру

© РИА Новости / Илиана Суарез | Перейти в медиабанкМигранты из Гондураса в ожидании поезда до границы Мексики и США
Мигранты из Гондураса в ожидании поезда до границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Илиана Суарез
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Мигранты из Гондураса в ожидании поезда до границы Мексики и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Четырехлетний мальчик, страдающий от редкой формы рака, и его семилетняя сестра, оба - граждане США, были депортированы в Гондурас вместе с их матерью, находившейся в Штатах нелегально, сообщает правозащитная организация "Справедливость в движении" и объединение юристов из Национального иммиграционного проекта США (NIPNLG).
"Скорость, жестокость и тайные методы, с которыми были депортированы эти дети, выходят за рамки разумного, и каждое должностное лицо, ответственное за это, должно быть привлечено к ответственности", – заявила адвокат Эрин Хеберт в пресс-релизе Национального иммиграционного проекта.
Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
СМИ: Сорос препятствует Трампу в депортации нелегальных мигрантов
16 апреля, 13:26
Как отмечают правозащитные организации, при депортации мальчика лишили необходимых лекарств, а отец детей, имеющий законные основания для проживания в США, не мог повлиять на ситуацию, поскольку мать с детьми содержались под стражей без связи с внешним миром.
"Справедливость в движении" и Национальный иммиграционный проект осудили действия Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые, по их мнению, явно нарушают конституционные гарантии и основные права человека.
На прошлой неделе произошел аналогичный случай: мать двухлетней гражданки США была депортирована вместе с ребенком. Окружной судья по западному округу Луизианы Терри Даути назначил слушание по этому делу, отметив, что правительство США проигнорировало принцип "надлежащей правовой процедуры".
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
NYP: США с момента инаугурации Трампа депортировали более ста тысяч человек
1 апреля, 14:51
 
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