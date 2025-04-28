https://ria.ru/20250428/gonduras-2013752822.html
США депортировали онкобольного ребенка в Гондурас
США депортировали онкобольного ребенка в Гондурас - РИА Новости, 28.04.2025
США депортировали онкобольного ребенка в Гондурас
Четырехлетний мальчик, страдающий от редкой формы рака, и его семилетняя сестра, оба - граждане США, были депортированы в Гондурас вместе с их матерью,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T04:04:00+03:00
2025-04-28T04:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Четырехлетний мальчик, страдающий от редкой формы рака, и его семилетняя сестра, оба - граждане США, были депортированы в Гондурас вместе с их матерью, находившейся в Штатах нелегально, сообщает правозащитная организация "Справедливость в движении" и объединение юристов из Национального иммиграционного проекта США (NIPNLG). "Скорость, жестокость и тайные методы, с которыми были депортированы эти дети, выходят за рамки разумного, и каждое должностное лицо, ответственное за это, должно быть привлечено к ответственности", – заявила адвокат Эрин Хеберт в пресс-релизе Национального иммиграционного проекта. Как отмечают правозащитные организации, при депортации мальчика лишили необходимых лекарств, а отец детей, имеющий законные основания для проживания в США, не мог повлиять на ситуацию, поскольку мать с детьми содержались под стражей без связи с внешним миром. "Справедливость в движении" и Национальный иммиграционный проект осудили действия Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые, по их мнению, явно нарушают конституционные гарантии и основные права человека. На прошлой неделе произошел аналогичный случай: мать двухлетней гражданки США была депортирована вместе с ребенком. Окружной судья по западному округу Луизианы Терри Даути назначил слушание по этому делу, отметив, что правительство США проигнорировало принцип "надлежащей правовой процедуры".
https://ria.ru/20250416/soros-2011560506.html
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в мире, сша, гондурас
США депортировали онкобольного ребенка в Гондурас
В Гондурас из США депортировали четырехлетнего мальчика и его семилетнюю сестру
ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Четырехлетний мальчик, страдающий от редкой формы рака, и его семилетняя сестра, оба - граждане США, были депортированы в Гондурас вместе с их матерью, находившейся в Штатах нелегально, сообщает правозащитная организация "Справедливость в движении" и объединение юристов из Национального иммиграционного проекта США (NIPNLG).
"Скорость, жестокость и тайные методы, с которыми были депортированы эти дети, выходят за рамки разумного, и каждое должностное лицо, ответственное за это, должно быть привлечено к ответственности", – заявила адвокат Эрин Хеберт в пресс-релизе Национального иммиграционного проекта.
Как отмечают правозащитные организации, при депортации мальчика лишили необходимых лекарств, а отец детей, имеющий законные основания для проживания в США
, не мог повлиять на ситуацию, поскольку мать с детьми содержались под стражей без связи с внешним миром.
"Справедливость в движении" и Национальный иммиграционный проект осудили действия Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые, по их мнению, явно нарушают конституционные гарантии и основные права человека.
На прошлой неделе произошел аналогичный случай: мать двухлетней гражданки США была депортирована вместе с ребенком. Окружной судья по западному округу Луизианы Терри Даути назначил слушание по этому делу, отметив, что правительство США проигнорировало принцип "надлежащей правовой процедуры".