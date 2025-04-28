https://ria.ru/20250428/germaniya-2013928262.html

Вагенкнехт раскритиковала кандидатуру нового главы МИД Германии

Вагенкнехт раскритиковала кандидатуру нового главы МИД Германии - РИА Новости, 28.04.2025

Вагенкнехт раскритиковала кандидатуру нового главы МИД Германии

Немецкий политик Сара Вагенкнехт в соцсети X выразила недовольство предложенной кандидатурой на пост нового главы МИД ФРГ, Йоханом Вадефулем, в связи с его... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:06:00+03:00

2025-04-28T20:06:00+03:00

2025-04-28T20:06:00+03:00

в мире

германия

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сара вагенкнехт

фридрих мерц

анналена бербок

хдс/хсс

христианско-социальный союз

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт в соцсети X выразила недовольство предложенной кандидатурой на пост нового главы МИД ФРГ, Йоханом Вадефулем, в связи с его поддержкой идеи поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Христианско-демократический союз (ХДС) ранее опубликовал список будущих членов немецкого правительства при вероятном канцлере Фридрихе Мерце под названием "Наша команда для Германии". Согласно списку, занимавший пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС Вадефуль выдвинут на должность министра иностранных дел страны. "Вадефуль, конечно, не (воинственный депутат Родерих – ред.) Кизеветтер, но и в его лице МИД получает министра, выступающего за поставки Taurus. После Анналены Бербок нам срочно нужен министр дипломатии, который будет не обострять конфликты, а способствовать их урегулированию", - написала Вагенкнехт.Она также назвала список кандидатов в министры от ХДС "фан-сектором" Мерца, а не "кабинетом компетентных специалистов". "То, что два важнейших министерских поста - экономики и иностранных дел - заняты не самыми сильными политическими фигурами, является сомнительным сигналом", - считает Вагенкнехт. По ее мнению, выбор кандидатур на посты министров также показывает, что борьба с рецессией не является приоритетом для будущей правящей коалиции.В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.

https://ria.ru/20250419/germanija-2012252121.html

https://ria.ru/20250426/germaniya-2013540002.html

https://ria.ru/20250417/vagenknekht-2011760783.html

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в мире, германия, украина, сара вагенкнехт, фридрих мерц, анналена бербок, хдс/хсс, христианско-социальный союз