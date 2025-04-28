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Вагенкнехт раскритиковала кандидатуру нового главы МИД Германии - РИА Новости, 28.04.2025
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20:06 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/germaniya-2013928262.html
Вагенкнехт раскритиковала кандидатуру нового главы МИД Германии
Вагенкнехт раскритиковала кандидатуру нового главы МИД Германии - РИА Новости, 28.04.2025
Вагенкнехт раскритиковала кандидатуру нового главы МИД Германии
Немецкий политик Сара Вагенкнехт в соцсети X выразила недовольство предложенной кандидатурой на пост нового главы МИД ФРГ, Йоханом Вадефулем, в связи с его... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:06:00+03:00
2025-04-28T20:06:00+03:00
в мире
германия
украина
сара вагенкнехт
фридрих мерц
анналена бербок
хдс/хсс
христианско-социальный союз
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт в соцсети X выразила недовольство предложенной кандидатурой на пост нового главы МИД ФРГ, Йоханом Вадефулем, в связи с его поддержкой идеи поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Христианско-демократический союз (ХДС) ранее опубликовал список будущих членов немецкого правительства при вероятном канцлере Фридрихе Мерце под названием "Наша команда для Германии". Согласно списку, занимавший пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС Вадефуль выдвинут на должность министра иностранных дел страны. &quot;Вадефуль, конечно, не (воинственный депутат Родерих – ред.) Кизеветтер, но и в его лице МИД получает министра, выступающего за поставки Taurus. После Анналены Бербок нам срочно нужен министр дипломатии, который будет не обострять конфликты, а способствовать их урегулированию&quot;, - написала Вагенкнехт.Она также назвала список кандидатов в министры от ХДС "фан-сектором" Мерца, а не "кабинетом компетентных специалистов". "То, что два важнейших министерских поста - экономики и иностранных дел - заняты не самыми сильными политическими фигурами, является сомнительным сигналом", - считает Вагенкнехт. По ее мнению, выбор кандидатур на посты министров также показывает, что борьба с рецессией не является приоритетом для будущей правящей коалиции.В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
https://ria.ru/20250419/germanija-2012252121.html
https://ria.ru/20250426/germaniya-2013540002.html
https://ria.ru/20250417/vagenknekht-2011760783.html
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в мире, германия, украина, сара вагенкнехт, фридрих мерц, анналена бербок, хдс/хсс, христианско-социальный союз
В мире, Германия, Украина, Сара Вагенкнехт, Фридрих Мерц, Анналена Бербок, ХДС/ХСС, Христианско-социальный союз
Вагенкнехт раскритиковала кандидатуру нового главы МИД Германии

Вагенкнехт раскритиковала Вадефуля за поддержку поставок Украине ракет Taurus

© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт в соцсети X выразила недовольство предложенной кандидатурой на пост нового главы МИД ФРГ, Йоханом Вадефулем, в связи с его поддержкой идеи поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Христианско-демократический союз (ХДС) ранее опубликовал список будущих членов немецкого правительства при вероятном канцлере Фридрихе Мерце под названием "Наша команда для Германии". Согласно списку, занимавший пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС Вадефуль выдвинут на должность министра иностранных дел страны.
Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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19 апреля, 12:51
«

"Вадефуль, конечно, не (воинственный депутат Родерих – ред.) Кизеветтер, но и в его лице МИД получает министра, выступающего за поставки Taurus. После Анналены Бербок нам срочно нужен министр дипломатии, который будет не обострять конфликты, а способствовать их урегулированию", - написала Вагенкнехт.

Она также назвала список кандидатов в министры от ХДС "фан-сектором" Мерца, а не "кабинетом компетентных специалистов".
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"То, что два важнейших министерских поста - экономики и иностранных дел - заняты не самыми сильными политическими фигурами, является сомнительным сигналом", - считает Вагенкнехт. По ее мнению, выбор кандидатур на посты министров также показывает, что борьба с рецессией не является приоритетом для будущей правящей коалиции.
В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Вагенкнехт прокомментировала слова Мерца о поставках Taurus Киеву
17 апреля, 10:58
 
В миреГерманияУкраинаСара ВагенкнехтФридрих МерцАнналена БербокХДС/ХССХристианско-социальный союз
 
 
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