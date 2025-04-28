Знакомая Маска рассказала, почему он боится приезжать в Германию
Bild: знакомая Маска рассказала, что миллиардер боится приезжать в Германию
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Знакомая американского предпринимателя Илона Маска, немецкий блогер Наоми Зайбт рассказал, что Маск боится приезжать в Германию, так как опасается покушения на себя в Европе, сообщил таблоид Bild.
Зайбт, которая, по её словам, в ходе предвыборной кампании в Германии инициировала видеочат Маска с сопредседателем правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель, рассказала таблоиду, что миллиардер "не может приехать в Германию и в Европу, поскольку это для него слишком опасно". По её словам, он написал ей об этом лично, при этом подробностей она не знает.
"Да, это не просто страх. У него есть причина для этих опасений", - заявила Зайбт, отвечая на вопрос, боится ли Маск покушения на свою жизнь. Блогер утверждает, что есть некое "глубинное государство", которое хочет устранить Маска, поскольку он "раскрывает вещи о тиранических движениях в правительствах Америки и Европы".
Зайбт сообщила, что "особенно" небезопасно Маску в Германии: предприниматель рассказал ей об угрозах в свой адрес и добавил, что "никто не может себе представить", насколько ситуация опасна для него.
У 24-летней Наоми Зайбт более 400 тысяч подписчиков в соцсети X, в своих постах она регулярно выражает поддержку АдГ. Сам Маск неоднократно делился постами Зайбт на своей странице в X. Как утверждает газета Wall Street Journal, Маск связался с ней в июне прошлого года, чтобы узнать про немецкую политику в целом и интересовался, почему АдГ считают правоэкстремистской партией.
Маск высказался о переизбрании Трампа в 2032 году
25 апреля, 09:24
Ранее издание Spiegel сообщило, что за последние несколько месяцев в Германии произошло несколько нападений на автомобили и салоны Tesla, совершенных левыми радикалами.
Перед февральскими парламентскими выборами в ФРГ основатель Tesla Илон Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой, способной спасти ФРГ от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
Шольц назвал Маска троллем
4 января, 13:00