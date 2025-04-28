https://ria.ru/20250428/germanija-2013914752.html

В Германии предрекли рост конфронтации с Россией при новом правительстве

В Германии предрекли рост конфронтации с Россией при новом правительстве - РИА Новости, 28.04.2025

В Германии предрекли рост конфронтации с Россией при новом правительстве

Выдвинутый на пост главы МИД в ожидаемом новом правительстве Германии Йохан Вадефуль агрессивно настроен по вопросу поддержки Украины, и при нем вероятен рост... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:58:00+03:00

2025-04-28T18:58:00+03:00

2025-04-28T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Выдвинутый на пост главы МИД в ожидаемом новом правительстве Германии Йохан Вадефуль агрессивно настроен по вопросу поддержки Украины, и при нем вероятен рост конфронтации с Россией, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Христианско-демократический союз ранее опубликовал список будущих членов немецкого правительства при вероятном канцлере Фридрихе Мерце под названием "Наша команда для Германии". Согласно списку, занимавший пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль выдвинут на должность министра иностранных дел страны. Нимайер отметил, что Вадефуль уже высказывался за скорейшую поставку ракет Taurus из Германии на Украину, а также против ограничений на использование Киевом этого вооружения. "Вадефуль - очень умный человек. Если он что-то говорит, то это серьезно. С этим правительством, вероятно, будет больше конфронтации (Германии с Россией - ред.). Я вижу большую угрозу", - сказал собеседник агентства. В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. До этого соглашение должно быть одобрено членами или руководящими органами партий.

https://ria.ru/20250426/germaniya-2013541420.html

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html

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в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, хдс/хсс