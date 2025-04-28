В Германии предрекли рост конфронтации с Россией при новом правительстве
Нимайер: при новом правительстве Германии вероятен рост конфронтации с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Выдвинутый на пост главы МИД в ожидаемом новом правительстве Германии Йохан Вадефуль агрессивно настроен по вопросу поддержки Украины, и при нем вероятен рост конфронтации с Россией, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Христианско-демократический союз ранее опубликовал список будущих членов немецкого правительства при вероятном канцлере Фридрихе Мерце под названием "Наша команда для Германии". Согласно списку, занимавший пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль выдвинут на должность министра иностранных дел страны.
"Совершенно непостижимо": в Германии взбунтовались из-за России
26 апреля, 05:35
"Вадефуль - очень умный человек. Если он что-то говорит, то это серьезно. С этим правительством, вероятно, будет больше конфронтации (Германии с Россией - ред.). Я вижу большую угрозу", - сказал собеседник агентства.
В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. До этого соглашение должно быть одобрено членами или руководящими органами партий.
Ракеты Taurus и миротворцы: что будущий канцлер ФРГ говорил о России
24 февраля, 06:05