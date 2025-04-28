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Газманов выпустил песню, посвященную 80-летию Победы
Газманов выпустил песню, посвященную 80-летию Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Газманов выпустил песню, посвященную 80-летию Победы
Народный артист РФ, композитор Олег Газманов выпустил песню "Последний Ветеран", посвященную Победе в Великой Отечественной войне, она доступна на всех... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:32:00+03:00
2025-04-28T14:32:00+03:00
2025-04-28T14:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
олег газманов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Народный артист РФ, композитор Олег Газманов выпустил песню "Последний Ветеран", посвященную Победе в Великой Отечественной войне, она доступна на всех музыкальных площадках. "Наконец-то долгожданная премьера! Моя новая песня "Последний Ветеран" уже доступна на всех музыкальных площадках. Эта песня - о памяти. О тех, кто прошел через войну, чтобы мы могли жить. О тех, кого мы будем помнить вечно", - написал артист в своем Telegram-канале. Кроме того, Газманов поблагодарил своих слушателей за веру и поддержку.
https://ria.ru/20250124/gazmanov-1995288641.html
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россия, олег газманов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Олег Газманов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Газманов выпустил песню, посвященную 80-летию Победы
Газманов выпустил песню "Последний Ветеран", посвященную 80-летию Победы