https://ria.ru/20250428/gazmanov-2013834791.html

Газманов выпустил песню, посвященную 80-летию Победы

Газманов выпустил песню, посвященную 80-летию Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Газманов выпустил песню, посвященную 80-летию Победы

Народный артист РФ, композитор Олег Газманов выпустил песню "Последний Ветеран", посвященную Победе в Великой Отечественной войне, она доступна на всех... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:32:00+03:00

2025-04-28T14:32:00+03:00

2025-04-28T14:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

олег газманов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Народный артист РФ, композитор Олег Газманов выпустил песню "Последний Ветеран", посвященную Победе в Великой Отечественной войне, она доступна на всех музыкальных площадках. "Наконец-то долгожданная премьера! Моя новая песня "Последний Ветеран" уже доступна на всех музыкальных площадках. Эта песня - о памяти. О тех, кто прошел через войну, чтобы мы могли жить. О тех, кого мы будем помнить вечно", - написал артист в своем Telegram-канале. Кроме того, Газманов поблагодарил своих слушателей за веру и поддержку.

https://ria.ru/20250124/gazmanov-1995288641.html

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россия, олег газманов, 80-летие победы в великой отечественной войне