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Польша хочет обеспечить Украину американским сжиженным газом, заявил Туск
Польша хочет обеспечить Украину американским сжиженным газом, заявил Туск - РИА Новости, 28.04.2025
Польша хочет обеспечить Украину американским сжиженным газом, заявил Туск
Польша хочет обеспечивать Украину американским сжиженным природным газом (LNG), заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:13:00+03:00
2025-04-28T13:13:00+03:00
2025-04-28T13:13:00+03:00
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ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Польша хочет обеспечивать Украину американским сжиженным природным газом (LNG), заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом. "Мы также разговаривали о сотрудничестве, если речь идет о газе LNG. Польша является одним из крупнейших инвесторов в газовую инфраструктуру и импортером американского газа", - сказал Туск. "Может быть, мы об этом разговаривали, обеспечить Украину газом благодаря нашему американо-польскому сотрудничеству, и не доплачивать за это", - добавил он. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на прошлой неделе сообщил, что Украина рассчитывает получить от Европейского банка реконструкции и развития 270 миллионов евро на закупку газа для подготовки к следующему отопительному сезону. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувшую среду заявил, что если США возьмут под контроль газовую сеть на Украине, связывающую Россию с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем. Он также отметил, что Россия видит готовность некоторых европейских стран покупать российский газ и готова вести с ними переговоры, исходя из рыночных условий.
https://ria.ru/20250401/es-2008694631.html
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украина, польша, россия, дональд туск, денис шмыгаль, дмитрий песков, европейский банк реконструкции и развития, газпром, в мире
Украина, Польша, Россия, Дональд Туск, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Европейский банк реконструкции и развития, Газпром, В мире
Польша хочет обеспечить Украину американским сжиженным газом, заявил Туск
Туск: Польша хочет обеспечить Украину американским сжиженным природным газом LNG