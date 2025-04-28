https://ria.ru/20250428/gaz-2013760663.html

В Словакии ожидают достаточно газа из России для внутреннего потребления

В Словакии ожидают достаточно газа из России для внутреннего потребления - РИА Новости, 28.04.2025

В Словакии ожидают достаточно газа из России для внутреннего потребления

Газа из России, который Словакия получает по "Турецкому потоку", будет достаточно для внутреннего потребления, сообщили РИА Новости в пресс-службе словацкого... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T06:34:00+03:00

2025-04-28T06:34:00+03:00

2025-04-28T07:59:00+03:00

экономика

словакия

украина

россия

турецкий поток

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БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Газа из России, который Словакия получает по "Турецкому потоку", будет достаточно для внутреннего потребления, сообщили РИА Новости в пресс-службе словацкого энергооператора SPP. "Несмотря на остановку поставок газа через территорию Украины, руководство SPP обеспечило после переговоров с компанией "Газпром экспорт" частичное восстановление поставок газа с 1 февраля 2025 года по южному маршруту через "Турецкий поток" и Венгрию в Словакию. С 1 апреля 2025 года поставки от компании "Газпром экспорт" увеличились, они достигли уровня, который обеспечит соответствующий объем газа для клиентов SPP на следующий период, включая зимний сезон 2025/2026", - сообщили в компании. В SPP отметили, что дальнейшее развитие ситуации с поставками газа будет зависеть от внешних геополитических факторов, на которые компания как поставщик газа оказать влияние не может. После остановки Киевом с 1 января транзита газа по украинской территории российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Сообщалось, что с апреля поставки были существенно увеличены. Контракт SPP с "Газпром экспортом" действует до 2034 года. Издание Aktuality сообщало, что компания SPP открыла на Украине дочернюю компанию, которая должна будет заниматься покупкой и транспортировкой газа через украинскую территорию, поставки газа в Словакию по этому маршруту компания надеется возобновить осенью. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту авантюру с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.

https://ria.ru/20250428/spp-2013753583.html

https://ria.ru/20250331/tranzit-2008392366.html

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экономика, словакия, украина, россия, турецкий поток