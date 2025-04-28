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В Нижегородской области задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию - РИА Новости, 28.04.2025
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17:56 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/fsb-2013901300.html
В Нижегородской области задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию
В Нижегородской области задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию - РИА Новости, 28.04.2025
В Нижегородской области задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию
Житель Нижегородской области, организовавший нарколабораторию в арендованном доме, задержан сотрудниками ФСБ региона, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:56:00+03:00
2025-04-28T17:56:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости. Житель Нижегородской области, организовавший нарколабораторию в арендованном доме, задержан сотрудниками ФСБ региона, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства. "Обладая познаниями в области химии, злоумышленник приобрел специальное оборудование для производства наркотиков. Он тщательно скрывал свою деятельность и применял разные способы конспирации, разместив свою нарколабораторию в арендуемом доме. Реализацию готового наркотика осуществлял посредством анонимных аккаунтов в соцсетях путем дистанционной передачи через тайники-закладки", - сообщили в УФСБ региона. Мужчину поймали с поличным. "В ходе оперативных мероприятий было изъято более 35 килограмм синтетических наркотических средств, свыше 600 литров химических реактивов и прекурсоров, а также оборудование и средства фасовки", - рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело статье 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250414/narkotiki-2011191035.html
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происшествия, нижегородская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Нижегородской области задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию

ФСБ задержала жителя Нижегородской области, организовавшего нарколабораторию

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости. Житель Нижегородской области, организовавший нарколабораторию в арендованном доме, задержан сотрудниками ФСБ региона, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
"Обладая познаниями в области химии, злоумышленник приобрел специальное оборудование для производства наркотиков. Он тщательно скрывал свою деятельность и применял разные способы конспирации, разместив свою нарколабораторию в арендуемом доме. Реализацию готового наркотика осуществлял посредством анонимных аккаунтов в соцсетях путем дистанционной передачи через тайники-закладки", - сообщили в УФСБ региона.
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Мужчину поймали с поличным. "В ходе оперативных мероприятий было изъято более 35 килограмм синтетических наркотических средств, свыше 600 литров химических реактивов и прекурсоров, а также оборудование и средства фасовки", - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело статье 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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