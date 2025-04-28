Рейтинг@Mail.ru
В Приморье задержали подозреваемого в сборе данных для украинской разведки - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/fsb-2013753152.html
В Приморье задержали подозреваемого в сборе данных для украинской разведки
В Приморье задержали подозреваемого в сборе данных для украинской разведки - РИА Новости, 28.04.2025
В Приморье задержали подозреваемого в сборе данных для украинской разведки
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах военной инфраструктуры региона для главного управления... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T04:09:00+03:00
2025-04-28T04:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
гур минобороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах военной инфраструктуры региона для главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщает краевое УФСБ. "Установлено, что приморец, приискав контакт и инициировав в сети интернет общение с представителем украинской военной разведки, по заданию последнего собрал сведения об объектах военной инфраструктуры края. Задержанный полностью осознавал возможность использования указанной информации против безопасности РФ, в том числе при проведении акций прямого воздействия", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20250425/video-2013332654.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гур минобороны украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ГУР Минобороны Украины
В Приморье задержали подозреваемого в сборе данных для украинской разведки

ФСБ задержала жителя Приморья, подозреваемого в сборе данных для ГУР ВСУ

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах военной инфраструктуры региона для главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщает краевое УФСБ.
"Установлено, что приморец, приискав контакт и инициировав в сети интернет общение с представителем украинской военной разведки, по заданию последнего собрал сведения об объектах военной инфраструктуры края. Задержанный полностью осознавал возможность использования указанной информации против безопасности РФ, в том числе при проведении акций прямого воздействия", - говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Фигурант заключен под стражу.
Задержание гражданина Румынии, собиравшего данные о российской ПВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ФСБ показала видео задержания гражданина Румынии, работавшего на Украину
25 апреля, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияПриморский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ГУР Минобороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала