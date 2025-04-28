https://ria.ru/20250428/fsb-2013753152.html

В Приморье задержали подозреваемого в сборе данных для украинской разведки

В Приморье задержали подозреваемого в сборе данных для украинской разведки - РИА Новости, 28.04.2025

В Приморье задержали подозреваемого в сборе данных для украинской разведки

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах военной инфраструктуры региона для главного управления... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T04:09:00+03:00

2025-04-28T04:09:00+03:00

2025-04-28T04:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах военной инфраструктуры региона для главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщает краевое УФСБ. "Установлено, что приморец, приискав контакт и инициировав в сети интернет общение с представителем украинской военной разведки, по заданию последнего собрал сведения об объектах военной инфраструктуры края. Задержанный полностью осознавал возможность использования указанной информации против безопасности РФ, в том числе при проведении акций прямого воздействия", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Фигурант заключен под стражу.

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происшествия, россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гур минобороны украины