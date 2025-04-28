https://ria.ru/20250428/frantsiya-2013934127.html

"Конец игры". Во Франции раскрыли, что случилось в резиденции Макрона

"Конец игры". Во Франции раскрыли, что случилось в резиденции Макрона - РИА Новости, 28.04.2025

"Конец игры". Во Франции раскрыли, что случилось в резиденции Макрона

В Елисейском дворце воцарилась паника из-за произошедшего в Ватикане инцидента между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:40:00+03:00

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2025-04-28T20:40:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Елисейском дворце воцарилась паника из-за произошедшего в Ватикане инцидента между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой США Дональдом Трампом, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."В Елисейском дворце царит паника! The Sun заставила эксперта высказаться: Трамп правильно сказал Макрону, "что его здесь не должно быть"! Конец игры!" — написал он.Ранее газета The Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг сообщала, что Трамп не дал французскому лидеру присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским на церемонии прощания с папой римским Франциском, заявив, что тому "не следует здесь быть".В субботу хозяин Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным телеканала CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.

https://ria.ru/20250428/makron-2013924772.html

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в мире, франция, ватикан, дональд трамп, эммануэль макрон