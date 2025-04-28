https://ria.ru/20250428/florida-2013765395.html
В штате Флорида при аварии с судами погиб человек
В штате Флорида при аварии с судами погиб человек - РИА Новости, 28.04.2025
В штате Флорида при аварии с судами погиб человек
Один человек погиб, несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с другим судном вблизи города Клироуотер американского штата Флорида. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T08:10:00+03:00
2025-04-28T08:10:00+03:00
2025-04-28T08:32:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один человек погиб, несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с другим судном вблизи города Клироуотер американского штата Флорида."В паром..., на борту которого находились более 40 человек, врезалось другое судно, которое затем покинуло место происшествия. Пожарная служба объявила случившееся инцидентом с большим количеством пострадавших", - говорится в сообщении властей Клироуотер в соцсети X. Они добавили, что двух из раненых доставили в больницу на вертолете.Позднее власти уточнили, что один человек погиб из-за ранений, полученных в результате столкновения.
https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида
В штате Флорида при аварии с судами погиб человек
В штате Флорида при аварии с судами погиб человек, еще несколько пострадали
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один человек погиб, несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с другим судном вблизи города Клироуотер американского штата Флорида.
"В паром..., на борту которого находились более 40 человек, врезалось другое судно, которое затем покинуло место происшествия. Пожарная служба объявила случившееся инцидентом с большим количеством пострадавших", - говорится в сообщении властей Клироуотер в соцсети X. Они добавили, что двух из раненых доставили в больницу на вертолете.
Позднее власти уточнили, что один человек погиб из-за ранений, полученных в результате столкновения.