https://ria.ru/20250428/florida-2013765395.html

В штате Флорида при аварии с судами погиб человек

В штате Флорида при аварии с судами погиб человек - РИА Новости, 28.04.2025

В штате Флорида при аварии с судами погиб человек

Один человек погиб, несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с другим судном вблизи города Клироуотер американского штата Флорида. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:10:00+03:00

2025-04-28T08:10:00+03:00

2025-04-28T08:32:00+03:00

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флорида

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один человек погиб, несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с другим судном вблизи города Клироуотер американского штата Флорида."В паром..., на борту которого находились более 40 человек, врезалось другое судно, которое затем покинуло место происшествия. Пожарная служба объявила случившееся инцидентом с большим количеством пострадавших", - говорится в сообщении властей Клироуотер в соцсети X. Они добавили, что двух из раненых доставили в больницу на вертолете.Позднее власти уточнили, что один человек погиб из-за ранений, полученных в результате столкновения.

https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html

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Варвара Скокшина

в мире, флорида