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В штате Флорида при аварии с судами погиб человек - РИА Новости, 28.04.2025
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08:10 28.04.2025 (обновлено: 08:32 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/florida-2013765395.html
В штате Флорида при аварии с судами погиб человек
В штате Флорида при аварии с судами погиб человек - РИА Новости, 28.04.2025
В штате Флорида при аварии с судами погиб человек
Один человек погиб, несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с другим судном вблизи города Клироуотер американского штата Флорида. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T08:10:00+03:00
2025-04-28T08:32:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один человек погиб, несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с другим судном вблизи города Клироуотер американского штата Флорида."В паром..., на борту которого находились более 40 человек, врезалось другое судно, которое затем покинуло место происшествия. Пожарная служба объявила случившееся инцидентом с большим количеством пострадавших", - говорится в сообщении властей Клироуотер в соцсети X. Они добавили, что двух из раненых доставили в больницу на вертолете.Позднее власти уточнили, что один человек погиб из-за ранений, полученных в результате столкновения.
https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html
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в мире, флорида
В мире, Флорида
В штате Флорида при аварии с судами погиб человек

В штате Флорида при аварии с судами погиб человек, еще несколько пострадали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один человек погиб, несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с другим судном вблизи города Клироуотер американского штата Флорида.
"В паром..., на борту которого находились более 40 человек, врезалось другое судно, которое затем покинуло место происшествия. Пожарная служба объявила случившееся инцидентом с большим количеством пострадавших", - говорится в сообщении властей Клироуотер в соцсети X. Они добавили, что двух из раненых доставили в больницу на вертолете.
Позднее власти уточнили, что один человек погиб из-за ранений, полученных в результате столкновения.
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