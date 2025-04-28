Журналист неожиданно высказался о блэкауте в Европе, показав фото Путина
Журналист Хинкл высмеял антироссийскую политику ЕС на фоне блэкаута
© AP Photo / Manu FernandezЗрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде.
© AP Photo / Manu Fernandez
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде.. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Европейские страны могли бы избежать проблем с электроснабжением, если бы не разорвали экономические связи с Россией, считает американский журналист Джексон Хинкл, об этом он написал в соцсети Х.
"Масштабный блэкаут в Европе. Если бы только была страна, которая могла бы обеспечить Европу дешевой, высокоэффективной энергией, чтобы избежать подобных ситуаций", — с иронией отметил репортер, разместив под постом фотографию президента России Владимира Путина.
Скриншот публикации журналиста Джексона Хинкла в социальной сети
Скриншот публикации журналиста Джексона Хинкла в социальной сети
Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и других города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
Блэкаут в Испании был вызван перепадом потока энергии, пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica. При этом португальский оператор электросетей REN заявил, что причиной блэкаута стало редкое атмосферное явление в Испании, вызванное экстремальными температурными перепадами.