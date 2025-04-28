Рейтинг@Mail.ru
Дугин заявил о готовности Европы воевать с Россией - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/evropa-2013875097.html
Дугин заявил о готовности Европы воевать с Россией
Дугин заявил о готовности Европы воевать с Россией - РИА Новости, 28.04.2025
Дугин заявил о готовности Европы воевать с Россией
Европа готова воевать с Россией, поэтому она будет саботировать процесс мирного урегулирования украинского конфликта, считает российский философ, политолог и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:51:00+03:00
2025-04-28T16:51:00+03:00
в мире
киев
сша
европа
александр дугин
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/19/1018141941_0:393:1368:1162_1920x0_80_0_0_1274b38e2f66079401e113b0da464d48.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Европа готова воевать с Россией, поэтому она будет саботировать процесс мирного урегулирования украинского конфликта, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Европа готова воевать с Россией и они будут саботировать мирный процесс любым способом. А мы безусловно никакого нарушения наших прав, наших представлений не потерпим", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Более того, Дугин отметил, что Киев и Евросоюз по-настоящему к переговорам не готовы, эта ситуация не изменится ни через неделю, ни через месяц. "И мы не пойдём на унизительные, неприемлемые для нас условия", - добавил философ. По его мнению, президенту США Дональду Трампу следовало бы более резко поговорить с Европой, а не ждать и откладывать решения, потому что ЕС пытается взять его в заложники и заставить плясать под свою дудку.
https://ria.ru/20250409/dugin-2010152440.html
https://ria.ru/20250421/tramp-2012512827.html
киев
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/19/1018141941_0:265:1368:1290_1920x0_80_0_0_e1f4f5263a82ec1ab50a2c61bd3ebb1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, европа, александр дугин, дональд трамп, евросоюз
В мире, Киев, США, Европа, Александр Дугин, Дональд Трамп, Евросоюз
Дугин заявил о готовности Европы воевать с Россией

Политолог Дугин: Европа будет саботировать процесс урегулирования на Украине

© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкАлександр Дугин
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Европа готова воевать с Россией, поэтому она будет саботировать процесс мирного урегулирования украинского конфликта, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
«
"Европа готова воевать с Россией и они будут саботировать мирный процесс любым способом. А мы безусловно никакого нарушения наших прав, наших представлений не потерпим", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
Философ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Дугин назвал украинцев коллективными трансгендерами
9 апреля, 07:39
«
Более того, Дугин отметил, что Киев и Евросоюз по-настоящему к переговорам не готовы, эта ситуация не изменится ни через неделю, ни через месяц. "И мы не пойдём на унизительные, неприемлемые для нас условия", - добавил философ.
По его мнению, президенту США Дональду Трампу следовало бы более резко поговорить с Европой, а не ждать и откладывать решения, потому что ЕС пытается взять его в заложники и заставить плясать под свою дудку.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Трамп готовится к выходу из украинского конфликта, считает Дугин
21 апреля, 13:54
 
В миреКиевСШАЕвропаАлександр ДугинДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала