https://ria.ru/20250428/evropa-2013875097.html

Дугин заявил о готовности Европы воевать с Россией

Дугин заявил о готовности Европы воевать с Россией - РИА Новости, 28.04.2025

Дугин заявил о готовности Европы воевать с Россией

Европа готова воевать с Россией, поэтому она будет саботировать процесс мирного урегулирования украинского конфликта, считает российский философ, политолог и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:51:00+03:00

2025-04-28T16:51:00+03:00

2025-04-28T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Европа готова воевать с Россией, поэтому она будет саботировать процесс мирного урегулирования украинского конфликта, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Европа готова воевать с Россией и они будут саботировать мирный процесс любым способом. А мы безусловно никакого нарушения наших прав, наших представлений не потерпим", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Более того, Дугин отметил, что Киев и Евросоюз по-настоящему к переговорам не готовы, эта ситуация не изменится ни через неделю, ни через месяц. "И мы не пойдём на унизительные, неприемлемые для нас условия", - добавил философ. По его мнению, президенту США Дональду Трампу следовало бы более резко поговорить с Европой, а не ждать и откладывать решения, потому что ЕС пытается взять его в заложники и заставить плясать под свою дудку.

https://ria.ru/20250409/dugin-2010152440.html

https://ria.ru/20250421/tramp-2012512827.html

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в мире, киев, сша, европа, александр дугин, дональд трамп, евросоюз